Togo: Bonnes conditions de détention

9 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Gaël Mocaër, l'un des deux réalisateurs français arrêtés fin juillet dans le nord du Togo, est revenu sur ses conditions de détention à son retour en France.

« Les conditions n'étaient pas mauvaises, elles étaient tout à fait acceptables, ça reste la détention », a-t-il confié, un témoignage qui vient nuancer certains récits sur son incarcération, souligne Le Messager paru mercredi.

Arrêté le 27 juillet avec son confrère Sebastian Perez Pezzani et leur collaborateur togolais Fred Vedomey, alors qu'ils tournaient un épisode de la série documentaire « Les routes de l'impossible » pour France Télévisions, le réalisateur a bénéficié d'une liberté provisoire le 1er septembre, avant de rentrer en France le lendemain.

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