Togo: LaNSA - La BM aide à renforcer la sécurité sanitaire

Une délégation de la Banque mondiale est à Lomé pour évaluer les investissements réalisés dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP).

Conduite par Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de la division de la BM pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, et Chakib Jenane, directeur régional du pôle Planète pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la mission s'est rendue au Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments (LaNSA).

Le directeur général du LaNSA, le Professeur Komla Sanda, a présenté les missions de la structure.

Ce nouveau Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments vise à protéger la santé des consommateurs et à garantir la qualité phytosanitaire des productions végétales », a-t-il expliqué précisant que le labo propose des analyses chimiques et microbiologiques permettant d'évaluer scientifiquement les risques sanitaires et alimentaires auxquels sont exposées les populations.

Cette structure a été en partie été financée par la Banque mondiale.