Togo: Des prix sages pour la rentrée

À quelques jours de la rentrée scolaire, les commerçantes rencontrées dans plusieurs points de vente de Lomé constatent un léger repli des prix des fournitures scolaires. Une bonne nouvelle pour les parents, dans un contexte où chaque rentrée pèse lourd sur le budget des ménages.

Le paquet de cahiers de 100 pages, vendu entre 1 500 et 2 000 Fcfa l'an dernier, est désormais proposé entre 1 000 et 1 200 F, par exemple.

Cette tendance à la baisse fait suite à un appel du ministère de l'Éducation nationale, qui avait demandé fin août aux importateurs et distributeurs de fournitures scolaires de consentir un effort sur les prix.

Une démarche qui semble avoir porté ses fruits sur certains articles, même si tous les postes de dépense ne sont pas concernés de la même manière.