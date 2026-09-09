Togo: Faure Gnassingbé attendu à Londres pour le World Nuclear Symposium

Faure Gnassingbé, est attendu à Londres du 9 au 11 septembre pour participer au World Nuclear Symposium, où le Togo figure parmi les invités d'honneur.

Ce déplacement intervient alors que Lomé cherche à accélérer la structuration de sa filière nucléaire civile et à peser dans les discussions sur le financement de cette technologie sur le continent africain.

Ce rendez-vous londonien prolonge le plaidoyer porté par M. Gnassingbé lors du Nuclear Energy Innovation Summit for Africa (NEISA), organisé en mai dernier à Kigali, où le dirigeant togolais avait défendu le recours aux petits réacteurs modulaires (SMR) et aux microréacteurs pour accompagner le développement énergétique du continent. C'est d'ailleurs Lomé qui accueillera la prochaine édition du NEISA, du 1er au 3 juin 2027.

À Londres, le président du Conseil évoluera aux côtés de plusieurs figures majeures du secteur.

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Un ancrage institutionnel renforcé

Cette dynamique s'appuie sur une coopération renforcée avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

La participation de Faure Gnassingbé s'inscrit dans un contexte particulièrement favorable au développement de l'atome civil en Afrique, un marché estimé à 22 milliards de dollars en 2026, qui suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux.

Le Togo entend ainsi rejoindre les pays africains déjà engagés dans cette voie, à l'image de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Kenya.

Pour le président du Conseil togolais, le développement du nucléaire civil représente une nécessité, tant pour le Togo que pour l'ensemble du continent.

Cette ambition s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification du mix énergétique national, le Togo ayant par ailleurs engagé le développement de centrales solaires de grande capacité.