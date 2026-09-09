Sénégal: Zoumba portera la voix du patrimoine oral sénégalais

L'écrivain et conteur saint-louisien, Pape Samba Sow dit Zoumba représentera une nouvelle fois le Sénégal au Forum mondial des conteurs de Sharjah (Émirats arabes unis). Pour sa septième participation consécutive, l'artiste prendra part à la 26e édition de cette grande rencontre internationale de l'oralité, prévue du 20 au 23 septembre.

Sa voix résonnera une nouvelle fois à Sharjah, aux Émirats arabes unis. L'écrivain et conteur sénégalais Pape Samba Sow, plus connu sous le nom de Zoumba, s'apprête à participer pour la septième fois consécutive au Forum mondial des conteurs. Organisé du 20 au 23 septembre aux Émirats arabes unis, ce rendez-vous international rassemble chaque année des conteurs, chercheurs, spécialistes de l'oralité et journalistes culturels venus de différents horizons. Depuis sa première participation en 2019, Zoumba s'est progressivement imposé comme l'un des représentants africains les plus remarqués de cette manifestation.

Cette année-là, il avait été distingué du trophée de la « Lampe magique ». Trois ans plus tard, en 2022, il remportait le Prix Unesco-Sharjah du meilleur conteur international et était élevé au titre de « Trésor humain vivant ». Cette nouvelle participation vient ainsi confirmer la place acquise par l'artiste sénégalais dans l'univers international du conte. Le Forum mondial des narrateurs de Sharjah, organisé par le Sharjah Institute for Heritage, constitue l'un des rendez-vous majeurs consacrés à la transmission et à la valorisation du patrimoine oral.

Un artiste aux multiples talents

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Depuis sa création en 2000, la manifestation a accueilli plus d'un millier de conteurs, chercheurs et professionnels de la culture. Pour cette édition, le Sénégal sera représenté par un duo composé de Zoumba et de Cire Zagbayou, spécialiste de la langue des signes. Une participation qui prolonge celle de 2025 et qui traduit la volonté d'inscrire le conte dans une démarche davantage inclusive. Sur scène, Zoumba utilise notamment la kalimba, le mélodica et le tonguedrum pour accompagner ses récits. Particularité de ses prestations à Sharjah : il conte en anglais, tandis que sa partenaire assure simultanément une traduction scénique en langue des signes destinée aux personnes malentendantes.

Mais cette année, sa participation revêt une dimension particulière. L'artiste saint-louisien sera le porte-flambeau du label « Saint-Louis, Capitale de la Culture ». À travers sa présence à Sharjah, il entend contribuer au rayonnement international de la ville tricentenaire, de son patrimoine et de sa tradition artistique. Sharjah, considérée comme une capitale culturelle majeure du monde arabe, accueille chaque année ce forum sous le signe de la sauvegarde du patrimoine et de la transmission des savoirs. Les thématiques varient selon les éditions : contes des Mille et Une Nuits, contes de la mer, des arbres, des oiseaux ou encore des voyageurs. Une diversité qui offre aux artistes venus du monde entier un espace de dialogue autour de leurs patrimoines respectifs.

Ancien chargé de mission Culture de la mairie de Saint-Louis, Pape Samba Sow Zoumba possède plusieurs cordes à son arc. Écrivain, musicien, metteur en scène de théâtre et acteur, il est également professeur de Lettres et enseignant vacataire à la section Communication de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À travers le conte, il travaille ainsi à la croisée de la littérature, de la musique, du théâtre et de la transmission orale. Sa présence répétée à Sharjah témoigne de cette volonté de faire du patrimoine culturel sénégalais un outil de dialogue entre les peuples. Sa septième participation consécutive au Forum mondial des conteurs constitue donc bien plus qu'un rendez-vous artistique. Elle offre à Zoumba l'occasion de porter, au-delà des frontières sénégalaises, la richesse de l'oralité nationale et, désormais, l'image de « Saint-Louis, Capitale de la Culture ».