Sénégal: Nicolas Jackson - « Ça signifie beaucoup pour moi de marquer»

L'idylle annoncée entre Nicolas Jackson et Aston Villa n'aura pas tardé à se concrétiser sur le terrain. Pour sa 2e apparition sous le maillot des Villans, l'attaquant sénégalais a directement fait parler la poudre, et pas dans n'importe quelle compétition : la Ligue des champions.

Titulaire face au Club Bruges ce 08 septembre 2026, Nicolas Jackson a inscrit le troisième but de son équipe, contribuant à la victoire d'Aston Villa (3-2) dans ce match comptant pour la première journée de la phase de ligue de la C1. Un succès précieux pour les hommes d'Unai Emery, qui lancent ainsi idéalement leur campagne européenne.

Pour l'ancien de Chelsea, ce but a une saveur toute particulière. À l'issue de la rencontre, il a confié : « Ça signifie beaucoup pour moi de marquer. Je suis très heureux d'être ici et d'être avec l'équipe, le manager et le staff. J'espère que ce n'est que le début et qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir. »

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Au-delà de la satisfaction du moment, l'attaquant sénégalais a aussi tenu à afficher son état d'esprit pour la suite de la saison, résolument tourné vers l'avant : « Chaque match est différent. Nous ne nous soucions pas du passé, nous nous concentrons simplement sur le prochain. Comme toute équipe, nous avons nos ambitions. Nous savons que c'est un long parcours, alors nous avançons étape par étape, en essayant de gagner chaque match que nous jouons. »

Une déclaration qui fait d'ailleurs écho à celle qu'il avait livrée quelques jours plus tôt, au lendemain de son transfert, lorsqu'il avait promis : « Je veux aussi marquer beaucoup de buts pour l'équipe. » Une intention traduite en actes dès sa première sortie, avec un but en Ligue des champions et une victoire pour lancer son aventure à Aston Villa.