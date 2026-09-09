Madagascar: Droits humains - Deux jeunes Malgaches à Genève

Deux jeunes Malgaches ont été sélectionnées parmi près de mille deux cents candidats internationaux pour participer au Cod'Action Plaidoyer International, à Genève.

Après un processus de sélection ayant réuni près de mille deux cents candidatures internationales, Aryella Andrianatsitoherinteny, représentant de l'Observatoire national des droits humains (ONDH), et Rindramalala Andoniaina, présidente et fondatrice de l'ONG Kariera, figurent parmi les vingt jeunes de dix-huit pays participant au Cod'Action Plaidoyer International (CAPI), à Genève. Leurs engagements portent sur deux enjeux qui concernent directement la jeunesse malgache : l'accès à la justice et l'insertion professionnelle.

Organisé par le Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits humains (CODAP), le CAPI est un programme international destiné aux jeunes engagés dans la défense des droits humains. Pendant dix jours, les participants sont formés aux droits humains, à la gestion de projet et au plaidoyer international. Ils échangent également avec des jeunes venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et de l'océan Indien. L'objectif est de les aider à structurer leurs projets et à mieux défendre leurs causes auprès des acteurs concernés.

Engagements

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Pour les deux participantes malgaches, cette expérience permet de renforcer leurs compétences tout en confrontant leurs réalités à celles de jeunes venus d'autres pays. Les méthodes acquises à Genève pourront notamment les aider à mieux organiser leurs initiatives et à porter leurs revendications.

Aryella Andrianatsitoherinteny consacre son plaidoyer à l'accès à la justice et à l'encadrement du Dina à Madagascar. Son engagement porte notamment sur une meilleure prise en compte des droits fondamentaux dans les pratiques communautaires et sur un accès plus équitable à la justice.

De son côté, Rindramalala Andoniaina défend le droit des jeunes à une insertion professionnelle dans des conditions dignes. À travers l'ONG Kariera , elle place l'avenir professionnel de la jeunesse au coeur de son action. Son plaidoyer porte sur l'accès à un emploi qui permette aux jeunes de construire leur avenir dans des conditions stables et favorables à leur autonomie.

Cette problématique dépasse la seule recherche d'un emploi. L'accès à une activité professionnelle peut également favoriser l'indépendance économique des jeunes et leur participation à la vie sociale.

À leur retour à Madagascar, les deux jeunes pourront mettre à profit les compétences acquises à Genève pour renforcer leurs actions respectives. Les outils découverts durant le programme, les échanges avec les autres participants et le réseau constitué à cette occasion pourront également soutenir le développement de leurs initiatives.

À travers ces deux parcours, le CAPI met en lumière des préoccupations différentes mais complémentaires de la jeunesse malgache. De l'accès à la justice à l'insertion professionnelle, Aryella Andrianatsitoherinteny et Rindramalala Andoniaina entendent faire du plaidoyer un moyen de faire entendre les besoins des jeunes et de contribuer aux réponses qui leur sont apportées.