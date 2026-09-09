Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay dans une poule de caïds

Les Ankoay U23 féminines s'apprêtent à disputer leur première Coupe du monde à Wuhan, en Chine. Elles affronteront l'Espagne, la Lettonie, l'Ouganda et les Tonga avec l'objectif de sortir d'une poule particulièrement relevée.

Le tirage n'a pas été tendre avec Madagascar. Pour la Coupe du monde FIBA 3x3 U23, qui se déroulera à Wuhan, en Chine, du 15 au 19 septembre, les Ankoay U23 féminines héritent d'une poule C dans laquelle l'Espagne et la Lettonie apparaissent comme les deux principales favorites. L'Ouganda et les Tonga complètent un groupe dans lequel la sélection malgache devra batailler pour espérer tirer son épingle du jeu.

Dans le classement mondial FIBA 3x3 des fédérations féminines, actualisé en juillet 2026, Madagascar occupe la 53e place. L'Espagne et la Lettonie évoluent, elles, à un niveau nettement supérieur. L'Ouganda et les Tonga se situent également derrière les grandes nations européennes, ce qui laisse entrevoir des confrontations plus équilibrées pour Madagascar face à ces deux sélections.

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Cette différence de classement traduit notamment l'expérience accumulée sur la scène internationale. L'Espagne possède une solide culture du basket féminin et une grande expérience du haut niveau. La Lettonie est également une nation bien implantée dans le 3x3 international. Face à ces deux adversaires, les Ankoay devront donc jouer sans complexe et saisir chaque occasion.

Viser l'Ouganda et les Tonga

Pour ce rendez-vous mondial, la liste des quatre joueuses retenues a été dévoilée : Koloina Rakotonirina, Elinah Rafarasoa, Taratra Ramahatra et Justine Etienne Rahariarivony. Pour ces quatre joueuses, le classement mondial ne doit toutefois pas être considéré comme une vérité absolue. Les rencontres sont courtes, le rythme est élevé et une équipe peut rapidement revenir dans un match après quelques actions réussies. Les Ankoay devront donc saisir toutes les occasions tout en évitant de commettre trop de fautes.

Pour Madagascar, le calcul paraît donc assez clair. L'Espagne et la Lettonie représentent les deux principaux obstacles du groupe, tandis que l'Ouganda et les Tonga constituent les adversaires contre lesquels les Ankoay devront prioritairement chercher la victoire.

L'Ouganda pourrait offrir un duel particulièrement disputé. La proximité avec l'environnement du basket africain pourrait permettre aux Malgaches d'aborder cette rencontre avec davantage de repères. Les Tonga, de leur côté, ne doivent surtout pas être sous-estimées. Leur qualification pour la Coupe du monde témoigne de la progression du 3x3 dans la zone Pacifique.

Eli Michael Rakotonindrina, entraîneur des Ankoay féminines, donne son analyse : « La liste des Ankoay a subi une modification. L'objectif est d'aligner des joueuses de grande taille, car nos adversaires possèdent des joueuses de plus de 1,83 m dans leurs rangs : deux pour l'Espagne, une chacune pour la Lettonie, l'Ouganda et les Tonga. »

L'entraîneur des Ankoay poursuit : « Les chances sont de cinquante-cinquante contre l'Ouganda et les Tonga. Nous visons la victoire face à ces deux pays afin de décrocher la troisième place, qualificative pour le barrage des quarts de finale. »