Madagascar: Musique classique - Lanner Ensemble et Quatuor Squad en concert à l'IFM

Madagascar Mozarteum réunit le Quatuor & Squad et le Lanner Ensemble pour le 172e Concert classique de midi, le mardi 15 septembre à l'IFM Analakely.

Deux formations, deux pays et une même passion pour la musique classique. Organisé par Madagascar Mozarteum, le 172e Concert classique de midi réunira le Quatuor & Squad de Madagascar et le Lanner Ensemble, venu d'Allemagne, le mardi 15 septembre à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Les instruments à cordes seront au coeur de ce rendez-vous, avec un programme consacré aux grands chefs-d'oeuvre classiques.

La rencontre débutera avec le Quatuor & Squad. Récemment renommée ainsi, la formation est née en 2016 de l'initiative de quatre jeunes amis d'enfance passionnés par les instruments à cordes. À ses débuts, le groupe se concentrait principalement sur les répertoires classique, baroque et romantique du XVIIIe siècle. Le terme « Squad », qui signifie « équipe » en anglais, fait référence à la complicité et à la cohésion entre ses membres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au fil des années, le quatuor s'est également distingué en cassant les codes de la musique classique, notamment en intégrant à son univers musical des influences pop, de variété et des rythmes traditionnels de Madagascar. Pour ce concert, la formation présentera son répertoire avant de laisser la scène au Lanner Ensemble.

Dimension internationale

Venu d'Allemagne et jouissant d'une certaine notoriété dans le monde musical, le Lanner Ensemble poursuivra ensuite le concert avec son propre programme. Sa participation apporte une dimension internationale à ce 172e Concert classique de midi et crée un dialogue entre deux formations issues de deux horizons différents.

La rencontre ne s'arrêtera toutefois pas à cette succession de prestations. Les deux formations se retrouveront également sur scène pour interpréter ensemble un morceau, donnant une place particulière à la collaboration entre les musiciens malgaches et allemands.

Le programme fera notamment entendre des oeuvres de Joseph Haydn et de Wolfgang Amadeus Mozart, deux grandes figures de la musique classique. Les oeuvres seront portées par les instruments à cordes et l'interprétation des musiciens, dans un rendez-vous placé sous le signe de la passion et de la virtuosité.

Cette programmation permettra ainsi au public de retrouver de grands classiques tout en découvrant la rencontre entre une formation malgache, qui a su ouvrir le répertoire classique à d'autres influences, et un ensemble allemand.

À travers ce 172e Concert classique de midi, Madagascar Mozarteum met en avant la rencontre entre artistes malgaches et internationaux. Le choix de réunir le Quatuor & Squad et le Lanner Ensemble permet de créer un véritable échange musical, jusqu'à cette interprétation commune qui réunira les deux formations.

Entre Madagascar et l'Allemagne, ce rendez-vous donnera ainsi aux instruments à cordes une place centrale, avec Haydn, Mozart et une oeuvre interprétée ensemble comme temps forts de cette rencontre musicale internationale.