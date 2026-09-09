Madagascar: Mahajanga - La Douane met en vente quarante-trois lots de marchandises

Plus de quarante-trois lots de marchandises placées sous le régime de dépôt feront l'objet d'une vente aux enchères publiques du 21 au 25 septembre au bureau des Douanes de Mahajanga.

Les marchandises sont entreposées dans les magasins de dépôt relevant du bureau des Douanes de Mahajanga, notamment à la Comama, à la DCC et à la SEMS.

La liste détaillée des lots, leurs mises à prix ainsi que les conditions de participation sont disponibles sur le site web de l'administration des Douanes.

Transparence

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Le receveur des Douanes de Mahajanga, Russel Gérald Biankinana, assure que la transparence sera garantie tout au long de l'opération.

« La transparence sera de mise durant cette opération. Le Bianco de Mahajanga nous accompagnera dans cette vente aux enchères publiques. Cette vente sera exceptionnelle, car elle s'effectuera sous plis fermés, par soumission cachetée. La liste des lots et leurs mises à prix est disponible sur le site web de l'administration des Douanes ainsi que par voie d'affichage dans tous les bureaux des Douanes», a déclaré le receveur.

Les soumissionnaires doivent notamment déposer un acompte correspondant à 10 % de la mise à prix, au moyen d'un chèque de banque libellé au nom du receveur des Douanes.

Ils doivent également retirer et remplir une fiche d'enchère auprès du commissaire-priseur. La soumission doit ensuite être déposée auprès de ce dernier, accompagnée de la fiche d'enchère, d'une copie du reçu attestant le paiement de l'acompte et d'une copie de la carte d'identité nationale.

La vente se déroulera sur cinq jours à compter du 21 septembre. Les premières journées seront consacrées à la visite des lots et au dépôt des soumissions, accompagné du paiement de l'acompte.

La réception des soumissions sera clôturée le troisième jour. L'ouverture des plis par la commission ad hoc aura lieu le quatrième jour à partir de 8 h 30. Elle sera suivie de la publication de la liste des adjudicataires et de l'accomplissement des autres formalités.

Les lots mis aux enchères comprennent notamment des véhicules de marques BMW, Hyundai, Mercedes, Opel Frontera et Range Rover, ainsi que diverses marchandises, dont des vêtements pour bébés, des dons de matériel sanitaire, du lait et des pièces détachées pour véhicules.