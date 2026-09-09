Cote d'Ivoire: Korhogo - La Commission de la concurrence traque les pratiques déloyales et la vie chère

La Commission de la concurrence a organisé, mardi 8 septembre 2026 à Korhogo, sa troisième campagne régionale de sensibilisation sur le droit de la concurrence et la régulation du marché.

Une initiative destinée à mieux outiller les acteurs économiques face aux pratiques susceptibles de favoriser la flambée des prix.

La ville de Korhogo a accueilli, mardi 8 septembre 2026, la troisième étape de la campagne régionale de sensibilisation sur le droit de la concurrence et la régulation du marché. Organisée par la Commission de la concurrence, Autorité administrative indépendante (AAI), sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, cette rencontre vise à mieux faire connaître les règles qui encadrent la concurrence et à sensibiliser les acteurs économiques aux pratiques susceptibles de perturber le fonctionnement du marché.

La rencontre a réuni plusieurs acteurs locaux, notamment des autorités administratives, des membres du corps préfectoral, des chefs coutumiers, des commerçants, des organisations professionnelles et des entrepreneurs de la région du Poro.

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Prenant la parole au nom de la municipalité, Mme Soro Farah, 3e adjointe au maire et représentante du maire de Korhogo, a souligné que « la concurrence loyale et saine est le socle d'une économie locale dynamique, résiliente et prospère ». Selon elle, lorsque les entreprises évoluent sur un pied d'égalité, « l'innovation est récompensée, le choix des consommateurs s'élargit et les prix demeurent justes ».

Elle a également salué le rôle de la Commission de la concurrence dans la préservation d'un environnement économique ouvert et concurrentiel.

À l'en croire, cette action contribue à créer de meilleures opportunités pour les acteurs locaux et à améliorer la qualité de vie des populations. Elle a, à cet effet, réaffirmé le soutien de la municipalité à ce type d'initiative.

Prévenir les pratiques anticoncurrentielles

Dans la même dynamique, N'Guessan Kouadio Gaspard Jean Michel, vice-président de la Commission de la concurrence, a attiré l'attention des opérateurs économiques sur les pratiques déloyales et les comportements abusifs des entreprises disposant d'une position dominante.

Justifiant le choix de la région du Poro, il a mis en avant son potentiel économique et la diversité de ses activités. « Le Poro est une région à fort potentiel économique caractérisée par une diversité d'activités dans presque tous les secteurs, englobant les activités du commerce, de l'élevage, de l'industrie... », a-t-il relevé.

Pour lui, le développement de ces activités nécessite « un environnement économique favorable dans lequel les opérateurs peuvent accéder au marché et développer leur entreprise ».

Le préfet de la région du Poro a, pour sa part, insisté sur l'importance de l'assainissement du cadre commercial. Il a notamment mis en garde contre les ententes illicites susceptibles de fausser les prix et de pénaliser les consommateurs.

« Un marché qui ne respecte pas les règles établies fonctionne dans l'anarchie : entente illicite qui fixe le prix au détriment du consommateur. Toute chose qui provoque la concurrence déloyale, la flambée des prix et, au final, la vie chère », a-t-il déclaré.

Des règles à mieux connaître

Les échanges se sont poursuivis autour d'un panel interactif réunissant des experts de la régulation et des représentants du secteur privé.

Cette session a permis de traduire les principes juridiques en situations concrètes, notamment à travers la présentation des mécanismes de saisine de la Commission.

Les participants ont également été sensibilisés aux interdictions relatives aux abus de position dominante et aux ententes anticoncurrentielles, ainsi qu'aux conséquences économiques et sanitaires que peuvent entraîner certaines pratiques commerciales déloyales.

Après les premières étapes organisées à Bouaké et à San Pedro en 2025, la Commission de la concurrence poursuit ainsi sa campagne auprès des opérateurs économiques. Prochaine étape de cette caravane : Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, jeudi 10 septembre 2026.