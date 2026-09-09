Cote d'Ivoire: Cdc-CI, pétrole, environnement, santé - Les grandes décisions du Conseil des ministres

Le gouvernement entend renforcer ses capacités de mobilisation de ressources pour le financement de l'économie nationale, tout en consolidant ses interventions dans les secteurs pétrolier, environnemental et sanitaire.

Plusieurs décisions ont été prises à cet effet lors du Conseil des ministres tenu le 9 septembre 2026, au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara.

Face à la presse, à l'issue de la réunion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a indiqué que ce Conseil, qualifié de « Conseil des ministres de rentrée », a porté sur cinq points, comprenant quatre mesures générales et une communication.

Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un projet de loi modifiant la loi du 13 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse des dépôts et des consignations de Côte d'Ivoire (Cdc CI), ainsi que le projet de loi de ratification y afférent.

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Selon Amadou Coulibaly, cette réforme vise à « consolider et à étendre » les moyens opérationnels de la Cdc-CI afin de lui permettre d'accomplir plus efficacement sa mission de mobilisation de ressources financières additionnelles au profit de l'État et du financement de l'économie nationale. Le nouveau dispositif élargit notamment le périmètre des ressources mobilisables par la Caisse. Il lui confère également la propriété définitive et la gestion des sommes déposées dans ses livres et frappées de prescription.

La réforme prévoit, en outre, des moyens de coercition adaptés pour permettre à la Cdc-CI de mener efficacement sa mission, notamment face aux contraintes financières et administratives applicables aux obligés de la Caisse en cas de résistance à la législation ou de contournement des procédures établies.

Petroci reprend le bloc pétrolier CI-26

Dans le secteur des hydrocarbures, le Conseil des ministres a adopté un décret autorisant la création de la filiale Petroci CI-26, chargée de reprendre l'exploitation du bloc pétrolier CI-26, correspondant au champ Espoir. Constituée sous la forme d'une société anonyme, avec un capital entièrement détenu par Petroci Holding, cette nouvelle filiale aura pour mission d'assurer l'exploitation du bloc à la suite de l'expiration de la durée de validité de l'option des opérateurs qui en avaient l'exploitation exclusive.

Le décret approuve ainsi la remise des actifs pétroliers concernés et engage leur exploitation par Petroci CI-26 pour le compte de l'État, conformément à la législation en vigueur relative aux sociétés d'État.

4 000 hectares de forêt protégés à Grand-Béréby

La préservation de la biodiversité figure également parmi les décisions prises au cours de ce Conseil. Un décret portant création de la réserve naturelle volontaire de la Société des caoutchoucs de Grand-Béréby (Sogb) a été adopté. Cette mesure s'inscrit dans la politique gouvernementale de protection et de conservation de la diversité biologique et vise notamment à encourager les initiatives privées en faveur de la protection de la nature. La nouvelle aire protégée est constituée de 16 îlots de forêt du domaine rural, couvrant une superficie d'environ 4 000 hectares au sein du complexe agro-industriel de la Sogb, dans la sous-préfecture de Grand-Béréby. Elle abrite notamment des espèces de flore endémique ouest-africaine ainsi que des espèces remarquables de faune.

La livraison des produits médicaux par drones

Dans le domaine de la santé, le Conseil a adopté une communication relative au contrat de partenariat public-privé conclu entre la République de Côte d'Ivoire et la société ZIP LINE SARL. Signée en décembre 2025, cette convention porte sur la construction et l'exploitation de 10 centres de stockage et de distribution de produits médicaux, d'intrants stratégiques et de produits sanguins, avec un système d'acheminement par drones. L'objectif est d'assurer un approvisionnement régulier et sécurisé des établissements sanitaires situés dans des localités difficiles d'accès.

Le déploiement du réseau se fera en deux phases. La première, prévue sur 27 mois, comprend l'ouverture du centre pilote de Daloa ainsi que des sites de Biankouma, San Pedro et Kouto. La deuxième phase prévoit six centres supplémentaires dans le district autonome d'Abidjan et dans les régions de l'Indénié-Djuablin, du Gbêkê, du Kabadougou, du Bélier et du Gontougo.

Le projet bénéficie de l'appui du gouvernement américain, à travers un don destiné à la mise en place des infrastructures, tandis que l'État de Côte d'Ivoire assurera le financement des prestations. Le Conseil des ministres s'est achevé sur cette communication. Le prochain Conseil est fixé au 23 septembre 2026.