Cote d'Ivoire: Préfecture de Police d'Abidjan - Koné Katinan en audition

Justin Koné Katinan s'est présenté, le 9 septembre 2026, à la préfecture de Police d'Abidjan, où il est entendu par le service des enquêtes générales.

Cette audition intervient à la suite d'une plainte déposée, le 7 septembre 2026, par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), parti au pouvoir. La plainte vise notamment des propos tenus par Justin Koné Katinan lors de la 52e Tribune du Ppa-CI, organisée le 3 septembre dernier au siège du parti, à Cocody.

Selon les éléments de la convocation, Koné Katinan est attendu au service des enquêtes générales sur instruction du procureur de la République. L'objet détaillé de l'audition n'y est pas précisé.

Le Rhdp reproche toutefois à Justin Koné Katinan des faits présumés de diffamation, d'injures et de diffusion de fausses nouvelles. Autour du 4e vice-président du Ppa-CI, la mobilisation du parti ne s'est pas fait attendre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs responsables et militants se sont rendus à la préfecture de Police pour lui apporter leur soutien. Le président exécutif du parti, Monnet Léon ; le vice-président exécutif, Dr Issa Malick Coulibaly ; le vice-président, Sehi Gaspard, ainsi que la secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Sylvie Dekoula, et la deuxième secrétaire générale adjointe, Apo Gisèle, étaient notamment présents. La Ligue des jeunes du Ppa-CI a également fait le déplacement.

Son secrétaire national, accompagné de plusieurs de ses camarades, a tenu à marquer la solidarité de la jeunesse du parti à l'endroit de Justin Koné Katinan.

Dans une déclaration, le Ppa-CI dit vouloir croire « en un sursaut de la justice ivoirienne » et espère que son vice-président « retournera chez lui en toute quiétude » à l'issue de son audition.

La procédure fait suite aux déclarations de Justin Koné Katinan sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'orpaillage clandestin, la pollution des cours d'eau et le trafic de drogue.