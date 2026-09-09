Sénégal: Darou Salam - Deux villages raccordés au réseau électrique

Darou Salam (Nioro) — Les villages de Darou Khoudouss et Ndémène Keur Birane, dans le département de Nioro du Rip (centre), ont été raccordés au réseau électrique dans le cadre d'un programme d'investissement financé sur fonds propres par la municipalité.

La mise en service officielle des installations a eu lieu lors d'une cérémonie présidée mercredi au nom du maire El Hadji Moustapha Thiam par son adjoint, Abdoulaye Ndour.

Ces deux localités comptent plus de 300 ménages, dont plus d'une centaine à Darou Khoudouss et plus de 200 à Ndémène Keur Birane.

"C'était une doléance très ancienne et une demande particulièrement forte des populations", a déclaré Abdoulaye Ndour, soulignant que l'accès à l'électricité devrait contribuer à améliorer le fonctionnement des structures de santé et des établissements scolaires.

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Il a indiqué que cette réalisation s'inscrit dans le budget d'investissement de la commune pour l'année 2026.

"En 2014, sur les 63 villages que compte la commune de Darou Salam, seuls quatre disposaient de l'électricité. Aujourd'hui, grâce aux fonds propres de la collectivité locale, nous sommes arrivés à 16 villages électrifiés", a-t-il relevé.

L'adjoint au maire a toutefois indiqué que 13 villages restent encore à électrifier dans la commune.

"Nous tendons la main à l'État pour qu'il nous accompagne dans ce programme. L'État du Sénégal a déjà contribué à l'électrification de plusieurs villages de la commune et nous souhaitons qu'il poursuive cet accompagnement", a-t-il déclaré.

Selon lui, l'achèvement du processus d'électrification permettra de renforcer les services sociaux de base et de soutenir les activités économiques dans les villages concernés.