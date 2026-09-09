Afrique de l'Ouest: Mission de la CEDEAO en Gambie - Remise de drapeau au 10e détachement à Toubacouta

Toubacouta (Fatick) — Le chef d'état-major de l'Armée de terre, le général Simon Ndour, a remis mercredi au centre d'entrainement tactique capitane Abdoulaye Ngom de Toubacouta (Fatick, centre-ouest), le drapeau national au 10e détachement militaire déployé sous l'égide de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Gambie, a constaté l'APS.

Ce détachement, commandé par le colonel Balla Moussa Mané, comprend 618 éléments dont 14 personnels féminins, venant de terminer leur mise en condition opérationnelle. Il est composé d'un état-major, d'une compagnie de commandement d'appui et de services, d'une compagnie mécanisée et de deux compagnies motorisées.

"Cette dixième relève de notre contingent en terre gambienne témoigne de la confiance que les autorités de la CEDEAO et de la République soeur de Gambie ont placé en nos forces armées", s'est félicité le chef d'état-major de l'Armée de terre sénégalaise.

Il a souligné devant les membres de ce détachement que la mission à venir revêt un "caractère singulier", puisqu'elle se déroule dans un pays voisin, frère et ami, dont la sécurité intérieure impacte directement sur celle du Sénégal, en particulier dans sa partie méridionale.

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Depuis janvier 2017, à travers la résolution 2337 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, les forces armées sénégalaises oeuvrent, aux côtés de celles des autres pays de la CEDEAO, à instaurer un climat de paix et de sécurité et à restaurer la confiance entre les acteurs en Gambie, a rappelé le général de brigade Simon Ndour.

"Si aujourd'hui vous constituez le dixième détachement, c'est grâce au travail remarquable et au comportement exemplaire des contingents précédents, qui ont permis de stabiliser la situation et de faire accepter la présence de la force. Conscient de ce fait, le commandement a toujours pris les dispositions pour une préparation opérationnelle rigoureuse avant tout déploiement", a-t-il souligné.

C'est ainsi que durant trois mois, la mise en condition opérationnelle du contingent, aux centres d'entrainement tactique capitane Mbaye Diagne de Thiès et capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta, a porté essentiellement sur les techniques et procédés spécifiques aux missions de la paix, la connaissance du futur théâtre d'engagement, les règlements de la CEDEAO et les règles de comportement, a ajouté l'officier sénégalais.

"Je n'ai aucun doute que les séjours à Thiès et à Toubacouta ont permis de renforcer vos aptitudes, en vous inculquant des savoir-faire et des savoir-être indispensables à la conduite efficiente de cette mission délicate", a assuré le chef d'état-major de l'Armée de terre du Sénégal.

Il a rappelé aux membres de ce détachement du DETSEN10/MICEGA qu'en acceptant de recevoir le drapeau national, ils font le serment de représenter leur pays avec honneur et dignité à l'extérieur du territoire national.

"Il s'agit là de la confiance que la nation sénégalaise place en vous pour porter haut ses couleurs et son flambeau. Vous allez non seulement représenter notre pays, mais aussi la communauté sous-régionale pour plus de stabilité et de développement harmonieux", a-t-il dit à l'endroit de ses hommes.

Le général de brigade Simon Ndour leur a également dit que leur présence en Gambie ne sera pas qu'un simple devoir militaire, mais surtout un "acte de soutien à un pays frère et ami qui traverse des moments difficiles de son histoire".

"Cela requiert de votre part une force de caractère et un subtil dosage entre la rigueur face à l'adversité et la souplesse dans vos interactions avec les autorités étatiques, la population locale et les différents acteurs sur le terrain. Sachez que chaque action posée, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions insoupçonnées et durables", a-t-il insisté.