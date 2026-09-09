Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA-A qualificatif CAN U17 - Les Lionceaux visent une qualification en demi-finale face à la Sierra-Leone, jeudi

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal vise sur une victoire face à celle de la Sierra-Leone, jeudi, pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA/A).

Le le Sénégal, logé dans la poule A, avait dominé (4-0) la Mauritanie, lors de la première journée de ce tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, pendant que la Gambie s'imposait largement (4-1) aux dépens de la Sierra-Leone.

La deuxième journée mettra aux prises ce jeudi le Sénégal à la Sierra-Leone et la Gambie à la Mauritanie.

Le Mali, une des équipes favorites pour le sacre final, a été tenue en échec (1-1) par celle du Liberia, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée.

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Cette rencontre comptait pour la poule B qui incluait la sélection de la Guinée-Bissau, finalement disqualifiée du tournoi, suite aux tests IRM sur l'âge de ses joueurs.

La poule B ne compte désormais que trois équipes que sont le Mali, la Guinée et le Liberia.

Pour le compte de la deuxième journée, le Liberia va défier, ce vendredi, la Guinée.

Le tournoi UFOA/A U17 a démarré lundi et se poursuivra jusqu'au 20 septembre prochain.

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d'affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.

Les rencontres des deux premières journées, prévues lundi et mardi, vont se dérouler au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les autres affiches de la compétition sont programmées au stade Lat-Dior de Thiès.