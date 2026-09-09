Sénégal: Une association de boulangers demande que la baguette de 190 g passe de 150 à 210 FCFA

Dakar — Le Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS) authentique a averti, mardi, sur une augmentation du prix de la baguette de pain de 190 grammes, qui passerait de 150 à 210 francs CFA, invoquant la hausse des coûts des principaux intrants à sa fabrication.

Dans un communiqué signé par son président national, Fallou Sarr, le regroupement estime que le prix actuel de la baguette "ne peut plus coûter 150 francs", en raison notamment de l'augmentation du prix du sac de farine, du coût du transport, du gasoil, du sel, de la levure et de l'électricité.

Selon le RBS authentique, le sac de farine qui coûtait 7 800 francs CFA dans les années 1980 est aujourd'hui vendu à 15 200 francs CFA, ajoutant qu'avec les frais de transport le prix s'élève aujourd'hui à environ 16 000 francs CFA.

Le regroupement relève également une forte hausse du coût du gasoil, indiquant que les 1 000 litres coûtaient 98 000 francs CFA à la même période contre 424 000 francs CFA aujourd'hui.

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Le prix du sel est également passé, selon le communiqué, de 300 francs CFA à 2 500 francs CFA le sac, tandis que le carton de levure, vendu à 5 000 francs CFA il y a quelques années coûte désormais 15 000 francs CFA.

"L'améliorant, la glace et le prix de l'électricité sont tous en hausse", souligne encore le RBS authentique, qui estime que l'ensemble de ces augmentations rend difficile le maintien du prix actuel du pain.

Le regroupement affirme avoir demandé, lors de précédentes rencontres avec le ministre en charge du Commerce, une baisse du prix du sac de farine, sans qu'une mesure allant dans ce sens ne soit encore prise.

Le RBS authentique demande ainsi l'application d'un prix de 210 francs CFA pour la baguette de 190 grammes, conformément, dit-il, au prix retenu dans la structure du prix du pain de 2025.

Il met par ailleurs en garde contre "une pénurie nationale de pain dans les jours à venir", si leur demande n'est pas prise en compte.