Sénégal: Arrivée flamme olympique - Fermeture de la Corniche ouest, samedi de 15 à 20 heures (Comité d'organisation)

9 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par BHC/ ABB

Dakar — Le tronçon routier de la Corniche ouest allant de la Rue D au pont du complexe Olympique Club sera fermée à la circulation, samedi, de 15 à 20 heures, pour les besoins de la cérémonie d'accueil de la flamme des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé, mardi, le Comité d'organisation.

La flamme olympique est attendue vendredi à Dakar, en provenance d'Athènes (Grèce), où elle sera officiellement présentée le lendemain, lors d'une cérémonie protocolaire prévue à la Place du Souvenir africain.

Pour l'arrivée de la flamme olympique au Sénégal, le Comité d'organisation des JOJ signale que 100 femmes vont prendre part à la Marche des Linguères, un temps fort

placé sous le signe de l'inclusion et de la transmission entre générations.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.