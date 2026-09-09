Sénégal: Arrivée flamme olympique - Fermeture de la Corniche ouest, samedi de 15 à 20 heures (Comité d'organisation)

Dakar — Le tronçon routier de la Corniche ouest allant de la Rue D au pont du complexe Olympique Club sera fermée à la circulation, samedi, de 15 à 20 heures, pour les besoins de la cérémonie d'accueil de la flamme des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a annoncé, mardi, le Comité d'organisation.

La flamme olympique est attendue vendredi à Dakar, en provenance d'Athènes (Grèce), où elle sera officiellement présentée le lendemain, lors d'une cérémonie protocolaire prévue à la Place du Souvenir africain.

Pour l'arrivée de la flamme olympique au Sénégal, le Comité d'organisation des JOJ signale que 100 femmes vont prendre part à la Marche des Linguères, un temps fort

placé sous le signe de l'inclusion et de la transmission entre générations.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre.