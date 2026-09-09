Afrique de l'Ouest: Comité de politique monétaire de la BCEAO - La conjoncture et le système bancaire au menu de la troisième session

Dakar — Le comité de politique monétaire (CPM) de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a ouvert sa troisième session ordinaire pour l'année 2026, mercredi, à Dakar, en vue notamment d'évaluer les risques économiques et analyser la situation du système bancaire régional

"Le coeur des délibérations portera sur le rapport sur la politique monétaire dans l'Union, un document clé soumis pour décision aux membres de l'institution", a déclaré le président de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou, à l'ouverture de la rencontre.

"Élaboré par les services de la Banque centrale, ce rapport passe en revue l'évolution récente de l'environnement international et interne, tout en dressant les perspectives économiques à court terme de l'Union", a-t-il expliqué

M. Brou, par ailleurs président du comité de politique monétaire de la BCEAO, a également souligné que ce rapport évalue "les risques" associés à ces évolutions pour formuler des propositions concrètes de mesures de politique monétaire.

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"En marge des dossiers décisionnels, le Comité abordera des points d'information qui pourront faire l'objet de présentations complémentaires", a ajouté le gouverneur de la BCEAO.

Selon lui, ces derniers concernent le rapport sur le rapatriement des recettes d'exportation et l'état du système bancaire à fin juin 2026.