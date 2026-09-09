Congo-Kinshasa: Lancement à Kinshasa de la formation des opérateurs cartographes pour le recensement national

9 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le coup d'envoi de la formation des opérateurs cartographes a été donné ce mercredi 9 septembre à Kinshasa, dans le cadre du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2). Cette étape est jugée déterminante pour la préparation de la cartographie censitaire, qui permettra d'identifier et de localiser les villes, quartiers, villages, axes routiers et principales infrastructures, puis de délimiter les aires de dénombrement.

Organisée par le ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, via le Bureau central du recensement (BCR), cette formation vise à :

Renforcer les compétences numériques des participants, Appliquer les méthodes de collecte prévues pour les opérations de terrain, Respecter les procédures techniques du recensement.

Une opération attendue depuis 42 ans

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Selon un communiqué de presse signé par Patrick Pakonss, directeur média de l'Agence Pygma Communication, cette opération intervient 42 ans après le premier recensement organisé en 1984. Les candidats retenus sont invités à consulter les affichages du BCR, la page dédiée sur le site de l'Institut National de la Statistique (INS) www.insrdc.cd, ainsi que les canaux officiels du RGPH-2 pour connaître leur site et centre de formation. La formation est entièrement gratuite.

Le Gouvernement souligne que le RGPH-2 est une opération essentielle pour doter la RDC de données fiables, indispensables à une planification du développement plus efficace, inclusive et adaptée aux besoins réels de la population.

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