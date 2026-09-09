Congo-Kinshasa: Huit présumés miliciens armés arrêtés et présentés à la population à Kongolo

Les autorités du territoire de Kongolo, dans la province du Tanganyika, ont présenté mardi 8 septembre à la population huit personnes soupçonnées d'appartenir à un mouvement insurrectionnel.

Selon l'administrateur du territoire, Ngongo Mboka Miba, ces personnes ont été arrêtées dans la brousse, dans la chefferie de Lubunda, précisément au village Kinkwata.

Le chef de ce village figure parmi les personnes interpellées. Il lui est reproché d'avoir hébergé ces présumés miliciens.

L'administrateur du territoire indique que le présumé leader du groupe, Binono Bingelengele Byaleza Jeremie, a également été arrêté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son interpellation aurait permis aux services de sécurité de poursuivre les investigations et de localiser le site où ces personnes auraient été recrutées et formées.

« On les a retrouvés avec les armes », a déclaré Ngongo Mboka Miba, sans fournir davantage de précisions sur la nature ou le nombre d'armes saisies.

La société civile appelle à la vigilance

La Nouvelle société civile de Kongolo appelle la population à rester vigilante et à collaborer avec les services de sécurité en signalant tout mouvement ou comportement suspect.

Son coordonnateur, Sébastien Kiwaya Muzungu, estime que les informations fournies par la population ont contribué à ces arrestations.

« Je remercie cette population qui a livré des informations aux autorités qui ont permis l'arrestation de ces gens », a-t-il déclaré.

L'administrateur du territoire de Kongolo annonce que les huit personnes arrêtées ainsi que leur présumé leader seront remis à la justice afin que les faits qui leur sont reprochés soient examinés par les instances compétentes.