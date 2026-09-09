Congo-Kinshasa: Les conducteurs circulant à contresens aggravent les embouteillages sur l'avenue Komoriko à Kinshasa

Aux heures de pointe, la circulation était difficile sur l'avenue Komoriko, dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Ce mercredi 9 septembre au matin, vers 7 heures, des conducteurs, pour tenter de contourner les embouteillages, empruntaient le sens opposé de la chaussée, perturbant davantage le trafic, selon le constat des reporters de Radio Okapi.

Le phénomène était particulièrement visible sur l'axe reliant Mondjiba à l'OUA. Des automobilistes quittaient leur file pour circuler à contresens. Ces manœuvres créaient une seconde ligne de véhicules et empêchaient ceux qui circulaient normalement de poursuivre leur trajet.

La situation avait provoqué un ralentissement important, voire un blocage du trafic. Les motocyclistes profitaient des espaces disponibles pour se frayer un passage entre les véhicules, tandis que les piétons devaient circuler au milieu du trafic.

Une situation qui aggravait les embouteillages

Ces comportements, qui visaient à contourner les embouteillages, contribuaient à accentuer la congestion sur cet axe très fréquenté de Kintambo. Lorsque plusieurs conducteurs adoptaient la même pratique, la circulation devenait difficile pour l'ensemble des usagers.

Le respect des files et du sens de circulation pouvait contribuer à limiter les blocages provoqués par ces manœuvres aux heures de pointe, selon certains observateurs.