Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo - 'Il n'y a pas d'ajustement structurel au Sénégal'

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a tenu à préciser, mardi, à Dakar, qu'il n'y avait pas d'ajustement structurel au Sénégal.

"Il n'y a pas d'ajustement structurel [...] Il faut traiter la dette. Si nous ne la traitons pas la dette, nous pouvons nous retrouver dans des situations inextricables", a soutenu M. Lo en présentant aux députés la politique du gouvernement pour les prochaines années.

"Le traitement de la dette n'est pas de l'ajustement", a-t-il argué, soutenant avoir été mal compris en parlant d'ajustement structurel, devant les députés, plusieurs heures auparavant.

En raison du niveau d'endettement du Sénégal, "il faut assainir le cadre macroéconomique en traitant la dette", a ajouté le Premier ministre.

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La semaine dernière, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a présenté aux journalistes le Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS).

Le PTDS va servir à réduire progressivement l'impact du paiement de la dette sur les finances publiques, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

Cette année, 25 % des recettes de l'État servent à payer les intérêts de la dette, selon lui.

"Ce sont autant de ressources qui ne peuvent pas être immédiatement affectées à nos hôpitaux, à nos écoles, à notre agriculture, au soutien de nos entreprises, aux infrastructures ou à la protection sociale", a souligné le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.

D'après lui, le fait de payer une écrasante dette publique réduit également la capacité de l'État à résister aux chocs extérieurs et à financer les priorités nationales, ce qui justifie le recours au PTDS.

Ce plan va servir à améliorer le profil de la dette à moyen et long terme, à réduire les vulnérabilités du pays liées à la dette publique et à restaurer la capacité de l'État à financer le développement, selon Cheikh Diba.

Le PTDS va contribuer au règlement progressif des obligations de l'État envers ses fournisseurs, a-t-il assuré.