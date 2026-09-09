Sénégal: Une organisation paysanne s'engage à redresser la filière arachide

9 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le nouveau président du Comité national interprofessionnel de l'arachide (CNIA), Modou Fall, a promis, mardi, à Mbour (ouest), de "redresser" cette organisation.

"Notre mission, c'est de relever le défi, de faire en sorte que le CNIA travaille, se mette debout et prenne ses responsabilités", a dit M. Fall après avoir été élu président du CNIA.

Il s'est engagé à travailler à la satisfaction des revendications des producteurs d'arachide.

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Selon son nouveau président, le Comité national interprofessionnel de l'arachide est confronté à une situation financière et institutionnelle difficile, aggravée par le non-renouvellement de son bureau depuis plusieurs années.

Les nouveaux dirigeants du CNIA ont été élus à la suite de la création d'un comité de normalisation chargé d'organiser une assemblée générale de renouvellement du bureau, selon M. Fall.

La signature d'un accord-cadre entre cette organisation paysanne et l'État est l'un des objectifs de ses dirigeants actuels, d'après lui.

Modou Fall rappelle que l'arachide est une filière "stratégique" pour l'économie sénégalaise et le monde rural.

Il exhorte les producteurs d'arachide au Sénégal à soutenir les nouveaux dirigeants du Comité national interprofessionnel de l'arachide.

Selon son président, le CNIA est optimiste, concernant les rendements de cette année. "Si les conditions pluviométriques actuelles se poursuivent, nous aurons de bonnes récoltes", assure-t-il, ajoutant que le Comité national interprofessionnel de l'arachide prépare dès maintenant la prochaine campagne de commercialisation des récoltes.

Les producteurs, les opérateurs, les huiliers et les autres acteurs de la filière seront tous associés à la campagne, selon Modou Fall.

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