Sénégal/Mali: Tournoi UFOA-A qualificatif CAN U17 - Le Mali tenu en échec par le Liberia (1-1)

Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans du Mali a été tenue en échec (1-1) par celle du Liberia, mardi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour le compte de la première journée dans la poule B, du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA/A).

Une des équipes favorites de ce tournoi, le Mali réalise une contre-performance avec ce match nul.

L'équipe nationale des moins de 17 ans de la Guinée-Bissau a été disqualifiée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaine de football (UFOA-A), suite aux tests IRM sur l'âge de ses joueurs.

Avec la disqualification de la Guinée Bissau, la poule B a été réduite à trois équipes que sont le Mali, la Guinée et le Liberia.

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Dans la poule A, le Sénégal a dominé (4-0) la Mauritanie et la Gambie a largement battu(4-1) Sierra-Leone.

La deuxième journée mettra jeudi aux prises le Sénégal au Sierra-Leone et la Gambie à la Mauritanie.

Le tournoi UFOA/A U17 a démarré lundi et se poursuivra jusqu'au au 20 septembre.

Les moins de 17 ans du Sénégal vont tenter de décrocher leur troisième titre d'affilée dans cette compétition de la zone UFOA-A. Ils avaient remporté le tournoi en 2024 et 2025.

Les rencontres des deux premières journées, prévues lundi et mardi, se déroulent au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les autres rencontres de la compétition sont programmées au stade Lat-Dior de Thiès.