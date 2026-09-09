Congo-Brazzaville: Fondation Odzala-Kokoua-Lossi - L'équipe dirigeante désormais au complet

Après près de deux ans d'attente, l'unité de gestion du Parc national d'Odzala-Kokoua (Pnok) et du Sanctuaire de Gorilles de Lossi (Sgl) dispose désormais de tous ses postes clés pourvus au sein de ses directions. Une avancée majeure saluée lors de la revue semestrielle tenue en juin dernier, qui marque un tournant dans la conduite des missions de conservation, de développement communautaire et de lutte contre le braconnage.

Au cours des derniers mois, plusieurs recrutements stratégiques sont venus renforcer l'encadrement technique et opérationnel de la Fondation Odzala-Kokoua-Lossi (FOKL). Le Dr Luc Tédonzong a ainsi été recruté chef du département de conservation. Spécialiste en écologie spatiale et conservation, il apporte plus de treize années d'expertise acquise en Afrique centrale et de l'Ouest.

Par ailleurs, la Fondation a également accueilli en avril 2026 Fily Kanté en qualité de mentor pour l'application de la loi au sein du département de Lutte anti-braconnage (LAB), fort d'une expérience dans la lutte contre les activités illégales affectant la biodiversité.

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Trois autres profils sont également venus consolider l'architecture opérationnelle du paysage avec la mise à disposition de la Fokl de trois agents des Eaux et Forêts par le ministère de l'Économie forestière. Il s'agit du commandant Symphorien Ngama, nommé chef du département de LAB ; du lieutenant Ghislain Bakebila en tant que chef du secteur Nord, basé à Kokoua ; et du lieutenant Abel Andzemba, désigné chef du Secteur Est, basé à Imbalanga. Ces recrutements répondent aux dispositions spécifiques du partenariat public-privé liant African Parks et le gouvernement de la République du Congo pour la gestion du Pnok et du Sgl.

Les nouveaux responsables ont ensuite pris part à un programme d'intégration au sein de la Fondation, à travers une série de rencontres avec les responsables de départements et leurs équipes. Ces échanges ont permis de présenter le mandat de la Fondation, les rôles et responsabilités de chaque service, les procédures opérationnelles standard, les méthodes de travail, les mécanismes de planification et de rapportage, ainsi que les systèmes de gouvernance.

Pour le nouveau responsable en charge de la LAB, Symphorien Ngama, cette rencontre a été d'une étape importante « car cela permettra de connaître tout le monde, mais surtout de nous familiariser avec les procédures et les activités du Pnok et du SGL », a-t-il déclaré. Abondant dans le même sens, Abel Andzemba et Ghislain Bakebila ont souligné l'intérêt de ces rencontres pour mieux appréhender les enjeux du paysage et renforcer la coordination des équipes sur le terrain.

Un autre renfort est à signaler au niveau régional avec la nomination au sein d'African Parks de Naftali Honig au poste de Responsable régional des opérations pour le Congo et la République Démocratique du Congo. Cette nomination permettra de renforcer l'accompagnement stratégique et opérationnel des paysages géré par African Parks en partenariat avec les gouvernements des deux pays, tout en favorisant le partage d'expériences au sein du réseau.Désormais dotée d'une équipe de gestion complète, la Fondation aborde la seconde moitié de l'année 2026 avec des atouts renouvelés.

Au-delà de la mise en place des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de ses missions, cette réunion semestrielle a aussi permis de faire le point sur l'exécution du Plan de travail annuel 2026, de définir les priorités pour le second semestre et d'esquisser les grandes lignes de la planification budgétaire pour l'exercice 2027.