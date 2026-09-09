Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron en tête-à-tête à l'Élysée

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont entretenus, le 9 septembre à l'Élysée, dans le cadre d'un tête-à-tête consacré aux principaux enjeux de la coopération entre le Congo et la France, ainsi qu'aux questions régionales et internationales d'intérêt commun.

L'entretien entre Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron s'est inscrit dans un contexte marqué par la volonté des deux pays de consolider leur partenariat et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération. Au cours des échanges, les deux dirigeants ont notamment abordé le partenariat économique, en faisant le point sur les investissements français au Congo et les perspectives de leur renforcement.

Une attention particulière a été accordée aux secteurs stratégiques de l'énergie et des infrastructures, considérés comme des leviers essentiels du développement économique et de la transformation du pays.

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Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron ont également fait un état des lieux des enjeux climatiques et environnementaux, avec un accent sur les mécanismes de financement de la protection des écosystèmes du bassin du Congo. En sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou N'Guesso milite pour la valorisation des crédits carbone, le financement de la biodiversité ainsi que la mobilisation des ressources destinées au Fonds bleu pour le bassin du Congo.

La situation sécuritaire en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs a aussi figuré parmi les sujets évoqués. Les deux présidents ont échangé leurs vues sur les principaux foyers de tension dans cette partie du continent ainsi que sur les initiatives susceptibles de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité régionales. Dans ce contexte, le rôle de médiateur et de facilitateur joué par Brazzaville dans la recherche de solutions concertées a également été souligné.