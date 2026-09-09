Congo-Brazzaville: Transport aérien - Royal Air Maroc prépare son retour au Congo

Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, a reçu en audience, le 8 septembre, à Brazzaville, le nouveau directeur général de Royal Air Maroc au Congo ( RAM) , Fouad Razak, présenté par l'ambassadrice du Maroc en République du Congo, Najoua El Berrak. Au coeur des échanges, les conditions de la reprise prochaine des vols de la compagnie marocaine vers Brazzaville et Pointe-Noire.

Après plusieurs mois de suspension, Royal Air Maroc envisage de renouer avec le marché congolais. Si aucune date officielle de reprise n'a encore été annoncée, les autorités congolaises et marocaines travaillent à la résolution des dernières questions techniques nécessaires au retour de la compagnie.

« Nous avons parlé des conditions qui vont faire revenir les vols de RAM. Il y a eu une suspension pendant un certain moment et maintenant nous discutons pour que RAM revienne dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleurs délais », a expliqué Najoua El Berrak à l'issue de l'audience.

La présentation du nouveau directeur général de RAM au ministre des Transports s'inscrit dans cette dynamique. Fouad Razak devra notamment travailler avec les autorités congolaises et les responsables des plateformes aéroportuaires afin de préparer la reprise des activités de la compagnie.

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Brazzaville et Pointe-Noire sont particulièrement concernées par cette perspective. « Nous allons essayer, avec monsieur le directeur général, de travailler avec l'aéroport de Brazzaville et celui de Pointe-Noire », a précisé l'ambassadrice du Maroc au Congo.

Au-delà de la desserte aérienne, l'audience a permis d'aborder la coopération entre le Congo et le Maroc dans le domaine des transports. Najoua El Berrak a notamment invité le ministre des Transports à participer au troisième Salon international des transports, prévu en octobre prochain à Casablanca. Plusieurs pays africains sont attendus à cette rencontre consacrée entre autres aux moyens de renforcer l'interconnexion entre les Etats du continent.

Le retour de Royal Air Maroc contribuerait ainsi au renforcement des échanges entre le Congo et le Maroc. Grâce à son hub de Casablanca, la compagnie pourrait également faciliter les correspondances des voyageurs congolais vers plusieurs destinations africaines et internationales.