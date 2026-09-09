Afrique: Sécurité alimentaire - Les pays africains appelés à investir davantage dans les filières agricoles

Réunis à Kigali, au Rwanda, dans le cadre du Forum africain sur les systèmes alimentaires, les acteurs du secteur agricole africain ont insisté sur le renforcement des investissements en faveur des filières agricoles. L'enjeu consiste notamment à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises(PME) agricoles aux financements, afin d'accélérer la transformation des systèmes alimentaires et de renforcer durablement la sécurité alimentaire du continent.

La transformation de l'agriculture africaine passe désormais par une meilleure mobilisation des financements en faveur des entreprises qui contribuent directement à l'approvisionnement des marchés. C'est l'un des principaux enjeux soulevés lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires, qui s'est tenu récemment à Kigali. Alors que d'importantes ressources financières sont mobilisées en faveur du développement agricole, une partie significative de ces capitaux peine encore à parvenir aux PME agricoles locales.Ces entreprises jouent pourtant un rôle essentiel dans les chaînes de valeur alimentaires, de la production à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles.

Le défi pour les pays africains ne consiste donc plus uniquement à mobiliser des ressources, mais également à améliorer les mécanismes permettant d'orienter ces financements vers les acteurs qui en ont le plus besoin. La création d'un lien plus étroit entre les politiques publiques, les investisseurs et les entreprises agricoles apparaît ainsi comme une priorité.

Intervenant lors des travaux du forum, le directeur exécutif adjoint et responsable de la Direction de la mise en oeuvre de la croissance verte au Global Green Growth Institute, Dr Mallé Fofana, a évoqué les difficultés qui empêchent encore les capitaux internationaux d'atteindre les entreprises agricoles locales. Selon lui, l'un des freins concerne le manque de soutien aux entreprises afin de les rendre attractives pour les établissements financiers et les investisseurs privés.

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Beaucoup de PME agricoles disposent d'un potentiel de croissance important, mais restent confrontées à des difficultés liées à la structuration de leurs activités, à la gestion financière et à leur capacité à présenter des projets suffisamment bancables.

Le renforcement des modèles économiques constitue, en effet, un levier déterminant. L'amélioration de la gouvernance, de la gestion financière et de la planification des investissements pourrait, d'après les experts, permettre à davantage d'entreprises agricoles de franchir le cap entre le stade de projet prometteur et celui d'entreprise capable d'accéder aux financements commerciaux.

Les participants au forum ont également mis l'accent sur le rôle que pourrait jouer le financement mixte dans le développement des filières agricoles africaines. Ce mécanisme consiste à associer des ressources publiques ou provenant d'institutions de développement à des capitaux privés. Une telle approche permettrait notamment de réduire les risques auxquels sont confrontés les banques et les autres investisseurs lorsqu'ils financent des entreprises agricoles. En partageant une partie des risques, les acteurs publics et les institutions de développement pourraient ainsi encourager les établissements financiers à accroître leurs interventions dans le secteur.