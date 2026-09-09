Mozambique: Les Évêques du pays réclament des éclaircissements sur la mort de Mgr Osório Citora Afonso

Quelimane — Un peu plus de trois mois se sont écoulés depuis la mort violente d'Osório Citora Afonso, Évêque de Quelimane et Administrateur Apostolique de l'Archidiocèse de Beira.

Dans un communiqué publié à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale du Mozambique (CEM), qui s'est tenue du 2 au 4 septembre au Grand Séminaire philosophique interdiocésain Saint-Augustin de Matola, dans l'Archidiocèse de Maputo, les Évêques demandent que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de leur confrère et sur les responsables de cet assassinat, survenu à sa résidence de Quelimane.

La CEM exprime sa profonde douleur et son inquiétude face à cet assassinat et s'interroge sur l'identité de l'assassin de Mgr Osório ainsi que sur les motivations qui ont conduit à ce crime. Les Évêques lancent donc un appel aux autorités judiciaires afin qu'elles poursuivent l'enquête jusqu'à ce que la vérité soit établie.

Pour la Conférence épiscopale du Mozambique, faire toute la lumière sur ces faits et garantir que justice soit faite constitue une étape nécessaire sur la voie de la réconciliation et du renouveau du pays.