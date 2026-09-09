Ile Maurice: Ciel ouvert ou ciel protégé - L'heure des grands arbitrages

L'annonce officielle par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, de la création imminente d'un National Aviation Council (NAC) ouvre de nouvelles perspectives dans l'industrie du voyage à Maurice. Placé sous la tutelle directe du Bureau du Premier ministre, ce nouvel organe centralisera l'expertise et détiendra désormais le monopole exclusif des négociations bilatérales concernant les droits de trafic aérien.

En affichant la doctrine de la «connectivité contre valeur économique», l'État souhaite reprendre en main une politique d'accès au ciel restée en suspens depuis plus de vingt ans. Cet arbitrage intervient au moment clé où la quête de croissance de l'industrie touristique se heurte de plein fouet à l'impératif de viabilité financière et de souveraineté nationale du transporteur historique, Air Mauritius (MK).

Pour nourrir la réflexion, alors même que l'express s'est livré à des analyses approfondies sur le sujet depuis l'annonce de la mise en place de cette nouvelle autorité, et en donnant la parole aux acteurs de ce secteur dans la présente édition (lire page 12), il est essentiel de poser un regard limpide sur les forces en présence et de décrypter les modèles mondiaux qui peuvent éclairer la trajectoire mauricienne.

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Pour mesurer l'importance de cette réforme, il faut d'abord analyser la fragilité du modèle actuel. Jusqu'ici, des décisions capitales pour le désenclavement du pays ont été formalisées par de simples protocoles administratifs, les Memorandums of Understanding (MoU), souvent signés au niveau technique. Le cas de la compagnie Emirates est, à ce titre, révélateur. Introduite à l'origine pour apporter un trafic additionnel depuis de nouveaux marchés non desservis, la compagnie émiratie est passée de deux vols hebdomadaires à 21.

Or, le constat des spécialistes est sans équivoque : au lieu de créer une demande entièrement nouvelle, ces super-connecteurs du Golfe ont capté une part substantielle des voyageurs à haute valeur ajoutée sur nos lignes historiques d'Europe de l'Ouest (Paris, Londres, Francfort). Le passager européen apprécie l'attractivité tarifaire et le confort des hubs du Moyen-Orient, mais la valeur économique de ce voyage échappe en partie à l'économie du pays, transformant son espace aérien en un simple terrain de chasse commercial pour des tiers.

Ce phénomène alimente une tension historique et structurelle entre deux piliers de l'économie. D'un côté, les hôteliers et les opérateurs touristiques, représentés par l'AHRIM, tirent la sonnette d'alarme face à un manque de sièges d'avion, perçu comme le principal goulot d'étranglement pour l'occupation des chambres. Pour ce secteur à forts coûts fixes, l'ouverture du ciel à des compagnies comme Turkish Airlines (8 vols hebdomadaires), Ethiopian Airlines ou le projet imminent d'Etihad Airways est une nécessité pour diversifier les marchés émetteurs et faire baisser les prix des billets par le jeu d'une saine concurrence.

De l'autre côté, les défenseurs du pavillon national rappellent qu'Air Mauritius est le seul garant de la connectivité permanente de l'île, notamment en cas de crise internationale ou sanitaire. Abandonner le ciel aux transporteurs étrangers reviendrait à aliéner l'indépendance touristique à des conseils d'administration lointains, capables de suspendre une ligne du jour au lendemain selon des critères de rentabilité mondiale.

Le rôle du NAC ne sera donc pas de fermer les vannes, mais d'imposer une cohabitation intelligente et sélective. Le cas d'Etihad Airways sera le premier test de cette nouvelle gouvernance : le conseil devra analyser sa demande à travers le prisme d'un véritable accord bilatéral d'État à État, exigeant des contreparties concrètes en termes d'investissements et de flux touristiques nets.

Pour tracer cette voie du juste milieu, Maurice peut s'inspirer de modèles de réussite éprouvés à travers le monde, en observant les dynamiques à l'oeuvre en Afrique, en Europe ou encore en Asie.

«Low-cost» au Maroc

En 2006, le Maroc a fait un choix audacieux en signant un accord de libéralisation totale (Open Sky) avec l'Union européenne. Les retombées pour l'économie locale ont été immédiates et spectaculaires. L'arrivée massive des compagnies aériennes low-cost a provoqué un véritable boom touristique, remplissant les hôtels de Marrakech ou d'Agadir, la plus grande station balnéaire, créant des dizaines de milliers d'emplois.

Pour éviter que sa compagnie nationale, Royal Air Maroc (RAM), ne soit écrasée par cette déferlante, l'État marocain n'a pas choisi la voie du protectionnisme. Au contraire, il a poussé la RAM à se réinventer en profondeur. La compagnie, rappellent les spécialistes, a abandonné ses liaisons intérieures ou européennes non rentables pour transformer l'aéroport de Casablanca en un grand carrefour africain.

En reliant l'Europe à l'Afrique de l'Ouest, le pavillon national a trouvé un second souffle historique. Pour le NAC mauricien, l'enseignement africain apporte un éclairage : l'ouverture du ciel peut être un formidable accélérateur de croissance pour les hôteliers, à condition de pousser MK à devenir plus agile et à se positionner fortement sur le réseau régional de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est tout en desservant les grandes capitales européennes et asiatiques.

Il y aussi l'Europe qui a totalement libéralisé son espace aérien au cours des années 1990, supprimant toutes les barrières nationales. L'Espagne est sans doute le pays qui a le mieux capitalisé sur cette ouverture. En laissant le champ libre aux opérateurs privés et aux compagnies innovantes, le pays est devenu l'une des destinations les plus visitées au monde. Le secteur hôtelier espagnol a connu un essor sans précédent grâce à une baisse significative du coût des transports, rendant la destination accessible à de nouvelles catégories de voyageurs.

Face à ce choc concurrentiel, la compagnie historique espagnole, Iberia, a dû s'adapter pour ne pas disparaître. Elle a restructuré ses coûts, rejoint une alliance internationale puissante, International Consolidated Airlines Group (AIG) avec British Airways et créé ses propres filiales agiles pour rivaliser sur les tarifs. Cet exemple européen démontre que la concurrence ne tue pas l'acteur historique : elle redéfinit le marché, stimule la qualité de service et force les entreprises à s'améliorer. Pour les hôteliers mauriciens, c'est la preuve factuelle qu'un ciel dynamique et compétitif tire l'ensemble de l'économie vers le haut.

Singapour, le modèle de l'excellence

Singapour est la démonstration absolue qu'une ouverture totale du ciel peut cohabiter en parfaite harmonie avec une compagnie nationale d'élite. La citéÉtat applique une politique de ciel ouvert agressive, accueillant des centaines de compagnies étrangères sur son tarmac. Pourtant, Singapore Airlines reste l'une des entreprises les plus rentables, admirées et réputées de la planète.

Le secret de cette réussite asiatique repose sur une intégration verticale et une synergie d'écosystème. Le gouvernement n'a jamais cherché à protéger sa compagnie par des barrières réglementaires ou des restrictions de vol. Il a préféré investir massivement pour faire de son aéroport, Changi, la meilleure plateforme de correspondance au monde.

En créant un centre d'affaires mondial et une destination touristique ultra-attractive, Singapour a fait grandir le gâteau économique global. Plus il y a d'avions qui se posent, plus l'économie locale s'enrichit, et plus la compagnie nationale en profite grâce à l'afflux général de voyageurs de transit. Pour Maurice, Singapour enseigne que la clé réside dans l'excellence des infrastructures et la capacité à retenir la valeur sur le territoire.

À la lumière de ces expériences internationales, le futur National Aviation Council ne devra pas céder à la tentation d'un protectionnisme obsolète, ni à celle d'un libéralisme débridé. La solution réside dans une ouverture ciblée et stratégique.

Le NAC dispose d'une opportunité unique pour imposer le principe de réciprocité : autoriser de nouvelles fréquences ou de nouveaux partenaires comme Etihad Airways, mais à la condition stricte qu'ils apportent des flux de passagers inédits depuis des marchés non exploités par Air Mauritius, ou qu'ils s'engagent dans des accords de partage de codes (code-share) équitables.

C'est en appliquant cette rigueur commerciale que Maurice parviendra à offrir à ses hôteliers les capacités nécessaires à leur croissance, tout en préservant l'avenir et la dignité de son pavillon national. Le débat est désormais ouvert.