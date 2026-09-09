Ile Maurice: Décès de Nandath Baboolall - Un dernier hommage en présence de nombreuses personnalités

9 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Sumeet Mudhoo

Les funérailles de Nandath Baboolall, père du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, ont eu lieu ce mercredi. Il est décédé hier soir, après plusieurs jours passés entre la vie et la mort à la suite d'une chute à son domicile.

Plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi que plusieurs ministres et hautes personnalités étaient présents aux funérailles pour témoigner leur soutien à Chetan Baboolall et à sa famille dans cette épreuve.

Le leader du Fron Militan Progresis, Paul Bérenger, était également présent, accompagné de plusieurs membres de son parti. Tous sont venus rendre hommage à Nandath Baboolall et présenter leurs sympathies à la famille endeuillée.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.