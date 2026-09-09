Ile Maurice: Décès de Nandath Baboolall - Un dernier hommage en présence de nombreuses personnalités

Les funérailles de Nandath Baboolall, père du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, ont eu lieu ce mercredi. Il est décédé hier soir, après plusieurs jours passés entre la vie et la mort à la suite d'une chute à son domicile.

Plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi que plusieurs ministres et hautes personnalités étaient présents aux funérailles pour témoigner leur soutien à Chetan Baboolall et à sa famille dans cette épreuve.

Le leader du Fron Militan Progresis, Paul Bérenger, était également présent, accompagné de plusieurs membres de son parti. Tous sont venus rendre hommage à Nandath Baboolall et présenter leurs sympathies à la famille endeuillée.