Ile Maurice: Un ressortissant bangladais en soins intensifs

Un ressortissant bangladais de 44 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche lors d'une altercation à Camp-Carol, Grand-Baie, mardi matin. Admis à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, après avoir subi une intervention chirurgicale, il se trouve actuellement à l'unité des soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux.

L'incident serait survenu dans le contexte d'une tentative de vol qui aurait dégénéré. La victime aurait eu en sa possession deux doses de drogue lorsque celles-ci seraient tombées au sol au cours d'une altercation. Un autre homme se serait alors emparé de la drogue.

Le ressortissant bangladais aurait tenté de récupérer les doses, provoquant une bagarre entre les deux hommes. C'est au cours de cet affrontement que le suspect aurait sorti un couteau et porté un coup à la victime. Il aurait ensuite fait main basse sur le téléphone portable du blessé avant de prendre la fuite.

Vers 10 h 25, des policiers se sont rendus à Camp-Carol après avoir été informés qu'un homme avait été blessé. Sur place, ils ont découvert la victime assise sur une chaise, le long de la route Royale, face à Super U. Elle tentait de comprimer son abdomen à l'aide d'un morceau de tissu et se plaignait de fortes douleurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le quadragénaire a été transporté d'urgence à l'hôpital SSRN, où les médecins ont procédé à une intervention chirurgicale. Il a ensuite été admis à l'unité des soins intensifs en raison de la gravité de ses blessures.

Entre-temps, les policiers Chinien, Ramjaun, Duval et Toorabally, de la Grand-Baie Arrest Team, sont parvenus à mettre la main sur un suspect. Il s'agit d'Evans Jason Larose, un récidiviste âgé de 26 ans.

Les enquêteurs devront maintenant déterminer les circonstances exactes de l'altercation, ainsi que celles entourant les stupéfiants et le téléphone portable qui auraient été emportés.

L'enquête se poursuit.