Ile Maurice: Un appel aux victimes après une fraude présumée de Rs 350 000

L'affaire pourrait ne pas se limiter à une seule plainte. La Financial Crimes Commission (FCC) a lancé un appel à d'éventuelles victimes après l'arrestation, le mercredi 9 septembre, de Hansraj Cooshna, 32 ans, domicilié à Dagotière. Le trentenaire est soupçonné de s'être fait passer pour un fonctionnaire de la commission pour soutirer de l'argent à des particuliers.

L'enquête, ouverte à la suite d'une plainte, porte sur des allégations de fraude et de blanchiment d'argent sous la Financial Crimes Commission Act. Hansraj Cooshna a, dans un premier temps, été interrogé under warning par les enquêteurs de la FCC avant d'être arrêté.

Selon les premiers éléments recueillis, le suspect aurait prétendu être un agent de la FCC chargé de la vente de véhicules. Cette présentation aurait servi à établir sa crédibilité auprès de personnes auxquelles il aurait ensuite demandé de l'argent, dans le cadre de prétendues transactions portant sur des véhicules.

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À ce stade, la commission estime le montant de la fraude présumée à environ Rs 350 000**.** Mais les enquêteurs n'excluent pas que d'autres personnes aient pu être victimes du même procédé. C'est précisément l'une des pistes désormais examinées afin de déterminer l'ampleur réelle de l'affaire.

Une perquisition a été menée mercredi matin au domicile de Hansraj Cooshna à Dagotière. Les enquêteurs ont saisi un ordinateur portable, une clé USB ainsi qu'un téléphone portable. Ces appareils devront être examinés afin de rechercher d'éventuels échanges de documents ou de transactions susceptibles d'éclairer les circonstances de l'affaire.

Au-delà du montant déjà identifié, la FCC cherche surtout à savoir si le suspect aurait utilisé ce stratagème à d'autres reprises. La commission invite toute personne qui aurait été approchée par un individu se présentant comme un de ses représentants, notamment dans le cadre de la vente de véhicules, à prendre contact avec ses services.

L'appel lancé par la FCC pourrait permettre de faire émerger d'autres plaintes et de reconstituer plus précisément le mode opératoire utilisé. L'enquête se poursuit.