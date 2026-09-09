Ile Maurice: Mamy Ravatomanga - «Je nie toutes les allégations formulées contre moi»

Mamy Ravatomanga a pris la parole ce mercredi 9 septembre devant la Bail and Remand Court (BRC), par visioconférence depuis la prison de haute sécurité de Melrose. Face aux accusations portées contre lui, l'homme d'affaires malgache a livré une défense catégorique : «Je nie toutes les allégations formulées contre moi.»

Il a notamment contesté les éléments liés aux enquêtes françaises sur le bois de rose, aux sociétés Litchi Trading Company et Madarail, ainsi qu'à plusieurs transactions financières qui lui sont attribuées. Il a également nié avoir reçu 5 millions de dollars en espèces à Dubaï et affirmé qu'un prétendu versement de 500 000 dollars sur son compte personnel «n'existe pas».

Mamy Ravatomanga a assuré avoir toujours déclaré son statut de personne politiquement exposée et maintenu des relations bancaires à Maurice depuis plus de 30 ans. Il a aussi rejeté tout risque de fuite, promettant de rester à Maurice et de se présenter devant la justice chaque fois que nécessaire.

La BRC rendra sa décision sur sa demande de remise en liberté le 21 septembre.