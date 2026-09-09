Ile Maurice: 7 611 visiteurs de plus en août et des recettes en hausse

Les indicateurs restent au vert pour le secteur touristique. Le ministre du Tourisme, Richard Duval, souligne que la tendance à la hausse du nombre de visiteurs s'est maintenue en août. Maurice a accueilli 123 102 touristes durant le mois, contre 115 491 en août 2025, soit 7 611 visiteurs supplémentaires.

De janvier à août 2026, le pays a ainsi enregistré 927 735 arrivées touristiques, contre 903 606 durant la même période en 2025. Cela représente une progression de 2,7 %, soit 24 129 visiteurs de plus.

Les recettes touristiques affichent également une hausse. Selon les chiffres de la Banque de Maurice cités par le ministre, les «Gross Tourism Earnings» ont atteint Rs 9,09 milliards en juillet 2026, contre Rs 7,84 milliards en juillet 2025. La progression est de 15,9 %, représentant environ Rs 1,25 milliard de plus.

Sur la période de janvier à juillet 2026, les recettes touristiques s'élèvent à Rs 64,9 milliards, contre Rs 55,2 milliards pour la période correspondante en 2025.

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Richard Duval appelle néanmoins à la prudence, rappelant que le tourisme reste un secteur volatil et que plusieurs facteurs échappant au contrôle de Maurice peuvent affecter ses performances. Il cite notamment la poursuite du conflit au Moyen-Orient, estimant que les résultats auraient probablement été meilleurs sans cette situation.

Le ministre se montre également optimiste quant à la décision du gouvernement d'ouvrir davantage le ciel mauricien et de permettre à d'autres acteurs d'entrer en scène. Une mesure qui, selon lui, devrait avoir des répercussions positives non seulement sur le tourisme, mais également sur l'économie du pays.