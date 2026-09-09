Ile Maurice: Spécial Francofolies de La Réunion 2026, rencontres et musique au coeur du festival

Du 1eᣴ au 6 septembre, Saint-Gilles et Saint-Paul ont vibré au rythme de la musique francophone et des sonorités venues d'horizons différents à l'occasion des Francofolies de La Réunion 2026.

Pendant six jours, plusieurs artistes se sont succédé sur les différentes scènes du festival, offrant au public réunionnais une programmation éclectique mêlant chanson, rap, pop, musiques de l'océan Indien et nouvelles sonorités.

Pour cette édition, nous avons pu rencontrer plusieurs artistes présents au festival. Une occasion d'échanger avec eux sur leur parcours, leur musique, leurs influences et leur expérience sur cette scène réunionnaise. Parmi les artistes rencontrés : Kanasel, Soa Ravelo, Aurus, Sully Fontaine, Mathias Malzieu, Danilo et Greg.

La scène des Francofolies a, par ailleurs, accueilli de nombreux autres artistes, parmi lesquels Danyl, INO Casablanca, Naïka, Disiz, Oxmo Puccino et Taïro, contribuant à la diversité musicale de cette édition 2026.

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Dans ce numéro spécial de Nou Lar Nou Lamizik, retrouvez donc les entretiens réalisés avec Kanasel, Soa Ravelo, Aurus, Sully Fontaine du Waki Band, Mathias Malzieu, ainsi que Danilo et Greg, accompagnés d'images de leurs prestations et de l'ambiance du festival.

Une immersion au coeur des Francofolies de La Réunion 2026, entre rencontres, découvertes musicales et moments de scène.