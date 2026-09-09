Ile Maurice: Le rapport sur la réforme de la politique nationale remis au Premier ministre

9 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le rapport sur la réforme de la politique nationale relative au cannabis a été remis, ce mercredi 9 septembre dans l'après-midi, au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Le document lui a été présenté par Kunal Naik, Chief Executive Officer (CEO) de la National Agency for Drug Control (NADC), et Nadia Peerun, Chairperson.

Le rapport est le fruit de consultations menées à travers le pays, au cours desquelles plus de 1 800 contributions ont été recueillies auprès de la population et des différentes parties prenantes. Il a été élaboré par des professionnels de plusieurs domaines ainsi que des représentants de divers ministères.

Lors de leur rencontre avec le Premier ministre, les deux responsables de la NADC ont présenté les principales recommandations contenues dans le document. Celui-ci sera prochainement examiné par les membres de la National Drug Control Commission, présidée par Navin Ramgoolam, avant d'être soumis au Conseil des ministres.

À l'issue de la rencontre, Kunal Naik s'est dit satisfait des échanges. Il a également évoqué les défis et les contraintes auxquels la NADC est confrontée et indiqué avoir reçu l'assurance du soutien du Premier ministre pour y apporter des solutions.

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