Ile Maurice: Une dispute dégénère, un homme blessé au cou

Une dispute entre un homme d'une trentaine d'années et une femme de 28 ans a dégénéré dans la nuit de mardi à Barkly, faisant deux blessés. L'homme a été admis à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, tandis que la femme a refusé de se faire examiner par un médecin.

Les faits se seraient produits vers 2 heures du matin. La jeune femme, qui connaissait bien le trentenaire, l'aurait rencontré à Rose-Hill avant de l'accompagner à son domicile à Cité Barkly. À un certain moment, elle aurait décidé de quitter les lieux. Mais le comportement de l'homme aurait changé lorsqu'il serait devenu énervé. Il l'aurait alors agressée à l'aide du manche d'un sabre.

Pour se défendre, la jeune femme aurait saisi un couteau qui se trouvait en possession de l'homme avant de lui porter un coup au niveau du cou. Elle aurait ensuite pris la fuite. Elle aurait elle-même subi une blessure à la poitrine, mais aurait décliné une prise en charge médicale.

Ce n'est que vers 8 h 05, mardi matin, qu'un policier s'est rendu à Laurier Street, Barkly, après avoir été sollicité. Sur place, il a découvert le trentenaire qui semblait être sous l'influence de l'alcool. Il présentait une blessure par arme blanche près du cou et saignait.

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Le blessé a été conduit par la police à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, où il a été examiné par un médecin du SAMU. Selon les premières constatations médicales, la plaie au cou serait superficielle. Toutefois, son état de santé est considéré comme sérieux et il a été admis en salle.

Dans le cadre de l'enquête, les policiers ont également récupéré un couteau de cuisine, dont la lame et le manche mesurent chacun environ 7 cm.

L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette altercation et de déterminer les responsabilités de chacun.