Ile Maurice: Simla Kistnen absente, le dossier renvoyé à janvier 2027

Nouveau report dans l'affaire Constituency Clerk. Appelée ce mercredi devant la Cour suprême, la réclamation en dommages de Rs 50 millions que Simla Kistnen a déposée contre l'ex-ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, ne sera pas plaidée avant plusieurs mois.

La plaignante ne s'est pas présentée à l'audience. Un certificat médical a été remis à la cour par son fils, Hansley Kistnen, pour justifier son absence. Sur cette base, son avocat, Me Rama Valayden, Senior Counsel, a sollicité et obtenu le renvoi du dossier. Le conseil en a profité pour préciser que sa cliente n'avait pas encore tranché sur la manière dont elle entend faire avancer sa réclamation.

Face à elle, Yogida Sawmynaden avait fait le déplacement, assisté de Me Mamade Bocus, également Senior Counsel. L'affaire a été fixée au 28 janvier 2027.

Cette procédure est l'une des ramifications judiciaires du dossier Kistnen, ouvert après la découverte, le 18 octobre 2020, du corps partiellement calciné de Soopramanien Kistnen dans un champ de canne à Telfair, Moka. Ce dernier était proche de Yogida Sawmynaden. La police avait d'abord privilégié la piste du suicide, avant que l'enquête ne soit requalifiée en affaire criminelle.

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C'est dans ce contexte que Simla Kistnen découvre, selon elle, en mars 2020, qu'elle est enregistrée auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA) comme Constituency Clerk de Yogida Sawmynaden, un poste rémunéré Rs 15 000 par mois qu'elle affirme n'avoir jamais occupé. Elle explique avoir ainsi été privée d'une aide financière de la MRA pendant la pandémie de Covid-19, faute d'être éligible en tant que Self-Employed. Une plainte, accompagnée de documents, est déposée à l'Independent Commission Against Corruption dès le 8 décembre 2020.

De ce volet est née une Private Prosecution, puis des poursuites formelles pour faux en écriture privée engagées par le Directeur des poursuites publiques contre Yogida Sawmynaden. L'ex-ministre en sera finalement acquitté le 30 mai 2024 par la Cour intermédiaire, la magistrate Anusha Rawoah ayant jugé le témoignage de Simla Kistnen truffé d'incohérences.

Parallèlement, Simla Kistnen a déposé, le 28 octobre 2022, la présente réclamation civile en dommages de Rs 50 millions devant la Cour suprême. Yogida Sawmynaden a depuis demandé le rejet de cette plainte pour absence de cause d'action valable, tout en reconnaissant avoir entretenu des liens, notamment financiers, avec le défunt Soopramanien Kistnen. Les échanges de questions-réponses entre les deux parties se sont poursuivis jusqu'en mars 2025, sans qu'un jugement sur le fond n'ait encore été rendu -- d'où le nouveau renvoi de ce mercredi.