Ile Maurice: «Education and Career» - Former les compétences dont le pays a besoin

L'édition 2026 d'Education & Career, une publication de Business Magazine, propose un éclairage approfondi sur les grands enjeux et les transformations qui façonnent aujourd'hui le secteur de l'éducation et de la formation. Elle dresse également un panorama des institutions d'enseignement tertiaire à Maurice, dans le public comme dans le privé, afin d'offrir aux étudiants, aux parents et aux professionnels un guide de référence pour mieux comprendre l'offre de formation et faire des choix éclairés.

Pour cette édition, Education & Career donne la parole à trois figures de l'enseignement supérieur à Maurice : la professeure Romeela Mohee, Commissioner de la Higher Education Commission (HEC), la professeure Mari Jansen van Rensburg, directrice et doyenne de Middlesex University Mauritius, et le Dr Jeremy Charoux, Executive Director de Charles Telfair Education. Ils livrent leur analyse de l'enseignement supérieur mauricien et des défis qui façonneront son avenir.

Entre l'essor de l'intelligence artificielle, les nouveaux besoins des entreprises et la transformation des métiers, l'enseignement supérieur doit se réinventer. Malgré une participation au tertiaire en progression et une ouverture internationale affirmée, l'enjeu reste de mieux aligner les formations sur les compétences recherchées par l'économie.

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La HEC accorde notamment une attention particulière aux micro-credentials, des formations courtes et ciblées conçues autour de compétences spécifiques. Pour la professeure Romeela Mohee, elles répondent à la nécessité d'accélérer l'upskilling et le reskilling, devenus indispensables face à l'évolution rapide du marché du travail.

«Les micro-credentials constituent ainsi un nouvel outil national d'apprentissage et de reconnaissance des compétences. Lorsqu'elle est bien conçue, une micro-credential cible des acquis d'apprentissage précis, repose sur une évaluation rigoureuse et permet à un professionnel d'acquérir ou d'actualiser une compétence spécifique sans avoir à reprendre l'intégralité d'un cursus diplômant. Elles peuvent notamment favoriser le développement de nouvelles compétences, la reconversion professionnelle, le retour à l'emploi ainsi que la mobilité professionnelle», souligne-t-elle.

Pour la professeure Mari Jansen van Rensburg, les compétences techniques ne suffisent plus dans un monde du travail bouleversé par l'intelligence artificielle et la transformation numérique. L'agilité, l'esprit critique et le leadership deviennent essentiels, tandis que les études postuniversitaires constituent un investissement stratégique pour construire une carrière durable.

«Les études de deuxième et troisième cycles vont bien audelà de la simple obtention d'un diplôme supplémentaire. Elles représentent un véritable levier pour développer une capacité de réflexion stratégique, approfondir son expertise et renforcer ses compétences en leadership», fait ressortir la professeure.

Elle souligne également l'importance, dans les programmes de Middlesex University Mauritius, de la pensée stratégique, de la communication, de l'esprit critique et de la capacité à évoluer dans l'incertitude. «Nous poussons nos étudiants à questionner, à proposer, parfois à se tromper, pour qu'ils gagnent la confiance nécessaire à faire vraiment la différence une fois sur le terrain.»

De son côté, le Dr Jeremy Charoux insiste sur la nécessité de préparer les étudiants de Charles Telfair Education aux transformations du monde du travail. «Notre approche va bien au-delà de l'obtention d'un diplôme.

Nous accordons une importance particulière à l'ensemble du parcours étudiant, et à son développement personnel et professionnel.» L'objectif, souligne-t-il, est de permettre aux diplômés de disposer non seulement de solides connaissances académiques, mais aussi de compétences pratiques, de confiance en eux, d'une ouverture internationale et d'une capacité d'adaptation à un environnement professionnel toujours plus dynamique et compétitif.