Le Gabon franchit ce jour une étape majeure dans la sécurisation de son réseau électrique. Le pays réceptionne officiellement 3 centrales thermiques à gaz d'une capacité totale de 255 MW. L'Honorable député, Rodrigue Bokoko se félicite du pragmatisme du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui fait de l'eau et de l'électricité, ses priorités pour le peuple gabonais.

Selon les données communiquées, la répartition est la suivante :

Libreville : 125 MW

Port-Gentil : 90 MW

Lambaréné : 40 MW

Ces nouvelles unités viennent directement répondre aux délestages récurrents qui ont pénalisé ménages et entreprises ces dernières années, notamment dans la capitale et la capitale économique.

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"L'eau et l'électricité, priorité du président"

Pour l'élu du peuple, Rodrigue Bokoko, cette réception est la preuve d'une action concrète. Il s'est félicité du "pragmatisme du président Oligui Nguema qui fait de l'eau et de l'électricité ses priorités pour le peuple gabonais".

"Qui peut encore douter des capacités du président Oligui Nguema à résoudre les problèmes d'énergie ?" a-t-il ajouté, en saluant une livraison rapide qui marque la volonté du pouvoir de transition d'apporter des solutions immédiates aux Gabonais.

Un impact attendu sur le quotidien

Avec ces 255 MW additionnels, le gouvernement mise sur une stabilisation du réseau, une baisse des coupures et une meilleure attractivité pour les investissements industriels à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné.

La mise en service effective des trois centrales devrait intervenir dans les prochains jours, après les tests techniques d'usage.