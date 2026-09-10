Afrique: L'Angola appelle à une unité africaine plus marquante dans le secteur spatial

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a plaidé ce mercredi, en France, pour une unité africaine plus marquante dans le secteur spatial, afin d'atteindre les objectifs communs d'autonomie, d'innovation et de développement continental.

Cette position a été défendue lors d'une réunion avec l'Agence spatiale africaine (AFSA) au Grand Palais, à Paris, en marge du Sommet international sur l'espace qui se tient les 9 et 10 septembre, selon un communiqué de presse transmis aujourd'hui à l'ANGOP.

Selon le ministre, l'unité africaine doit se faire sentir, notamment dans le secteur spatial, sous peine de rendre plus difficile la réalisation des objectifs communs du continent.

Mário Oliveira a souligné l'importance capitale de la souveraineté africaine en matière de formation des cadres et de valorisation des professionnels africains qui sont à l'étranger.

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Il a également préconisé une réponse continentale plus robuste et plus efficace, soutenue par le secteur spatial et les domaines contribuant à son développement, tels que l'ingénierie et les technologies de l'information.

Au cours de la réunion, les progrès et les succès de l'Angola dans le domaine spatial ont été salués, avec une mention particulière pour l'ANGOTIC, présenté comme un forum d'envergure mondiale capable de favoriser le dialogue, l'innovation et la coopération dans les secteurs des technologies de l'information, de la communication et de l'espace.

Les parties ont également évoqué la possibilité de renforcer la collaboration avec le Sénégal, notamment en envisageant d'exploiter les capacités et les moyens technologiques déjà disponibles en Angola pour soutenir la couverture du territoire sénégalais.

Ce mercredi matin, la délégation angolaise a par ailleurs tenu une réunion de haut niveau avec des responsables d'Airbus Defence and Space SAS France.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement global du projet du premier satellite national d'observation de la Terre (ANGEO-1), dans le cadre du partenariat entre l'État angolais et l'entreprise européenne basée à Toulouse (France), ainsi que d'aborder les perspectives de futures collaborations sur d'autres projets d'intérêt commun dans le domaine spatial.

Côté français, le président d'Airbus Defence and Space SAS France, Alain Fauré, et le vice-président senior, Stéphane Vesval, ont pris part à la réunion.

La délégation angolaise présente au Sommet international sur l'espace est conduite par le ministre Mário Oliveira, qui participe à l'événement en représentation du président de la République, João Lourenço.