Ile Maurice: Le pays veut recréer le dialogue entre les générations

Avec une espérance de vie qui dépasse désormais les 76 ans, Maurice entre dans une nouvelle ère démographique. À Port-Louis, le gouvernement a lancé une réflexion nationale pour retisser les liens entre jeunes et seniors, tout en repensant l'organisation sociale du pays.

Comment construire une société où quatre générations cohabitent plus longtemps que jamais ? C'est la question au coeur des Intergenerational Solidarity Dialogues and Initiatives, inaugurés ce mercredi à la mairie de Port-Louis par le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, en compagnie de son junior minister, Kugan Parapen.

Le constat est clair : l'allongement de l'espérance de vie est une réussite, mais il bouleverse les équilibres familiaux, économiques et sociaux. Là où les Mauriciens vivaient autrefois en moyenne entre 59 et 60 ans, ils atteignent aujourd'hui près de 76 à 78 ans. Dans le même temps, la famille élargie a progressivement laissé place au modèle nucléaire, fragilisant la transmission naturelle entre les générations.

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Pour le junior minister à la Sécurité sociale, Kugan Parapen, cette évolution oblige le pays à «ré-imaginer» son fonctionnement. Les personnes âgées sont davantage exposées à l'isolement, tandis que les jeunes grandissent dans un univers dominé par le numérique. L'ambition est donc de recréer des espaces où chacun pourra transmettre ses savoirs : les seniors leur expérience, les jeunes leurs compétences digitales.

Une feuille de route sur un an

Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, souhaite transformer cette réflexion en actions concrètes. Une feuille de route d'un an réunira institutions, associations et citoyens afin d'identifier des initiatives durables dans toutes les régions.

Parmi les mesures déjà annoncées figure une disposition passée presque inaperçue lors du dernier Budget : 100 jeunes seront recrutés sur trois ans pour rendre visite à domicile aux personnes âgées de plus de 80 ans. Leur mission ira bien au-delà de la simple compagnie. Ils accompagneront les aînés dans les usages numériques, les aideront à rester connectés et animeront des activités dans les Day Care Centres ainsi que dans les maisons de retraite.

Autre nouveauté : les personnes de plus de 85 ans bénéficieront de visites médicales à domicile, afin de rapprocher davantage les services de santé des seniors les plus vulnérables.

Repenser la société, pas seulement la croissance

Pour Ashok Subron, le vieillissement de la population ne peut être abordé sous le seul angle de l'assistance sociale. «Nous devons repenser le système social, économique, démocratique et écologique en fonction de l'évolution de notre population. Il faut penser aux seniors, aux adultes, aux jeunes, au logement, à l'éducation et à la santé, pas uniquement à la croissance.»

Le ministre reconnaît également la pénurie de personnel dans les maisons de retraite. Le manque de carers devra être comblé par davantage de formations, notamment à travers le MITD et, si nécessaire, par le recrutement ciblé de travailleurs étrangers.

Cette nouvelle politique culminera le 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Plus de 2 000 seniors sont attendus au J&J Auditorium de Phoenix pour une célébration nationale, financée par une enveloppe d'environ Rs 3 millions. Selon Ashok Subron, ce budget reste «nettement inférieur» aux dépenses engagées sous le précédent régime.

Au-delà des chiffres, le message est celui d'un changement de paradigme : dans une Maurice qui vieillit, la solidarité entre les générations est appelée à devenir un véritable pilier des politiques publiques.

Un Ombudsperson pour mieux protéger les seniors

Le ministre Ashok Subron a annoncé qu'un Ombudsperson for the Elderly sera prochainement mis en place afin de renforcer la protection des personnes âgées. Selon lui, le projet est en préparation depuis l'année dernière et les différents ministères ont déjà soumis leurs observations dans le cadre des procédures légales. Cette nouvelle instance permettra aux seniors, ainsi qu'aux associations qui les représentent, de solliciter une protection, notamment à travers un Protection Order prévu par les nouvelles réglementations. L'entrée en vigueur de cette mesure dépendra désormais du calendrier législatif de l'Assemblée nationale.

? : Face à l'allongement de l'espérance de vie et aux mutations de la société mauricienne, le gouvernement, à travers le ministre Ashok Subron et le junior minister, Kugan Parapen, veut renforcer les passerelles entre jeunes et seniors, représentés par le président de l'association Senior Citizens, Vijay Naraidoo.