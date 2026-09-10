Afrique: De l'épargne à l'investissement - La BAD et les caisses de dépôt renforcent leur alliance

Le Groupe de la Banque africaine de développement et les membres africains du Forum des caisses de dépôt (FCD) ont récemment annoncé leur décision de renforcer leur coopération afin de mobiliser davantage de financements de long terme au service du développement durable de l'Afrique, a fait savoir la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

À travers cette alliance stratégique annoncée à l'occasion de la rencontre annuelle du Forum des caisses de dépôt organisée du 7 au 9 septembre 2026 à Cotonou au Bénin, les deux entités entendent soutenir l'investissement productif, renforcer la résilience économique du continent et contribuer à une croissance plus inclusive. Elles souhaitent également contribuer à des réponses collectives et concertées face aux incertitudes géopolitiques et économiques, aux bouleversements climatiques, à la vulnérabilité face aux chocs mondiaux, à la dépendance aux marchés extérieurs ainsi qu'aux fractures économiques et sociales.

Cette alliance renforcée s'appuiera sur les complémentarités entre le Groupe de la Banque africaine de développement et les membres africains du FCD, afin de faciliter la mobilisation de ressources de long terme, soutenir l'investissement productif et promouvoir des solutions de financement adaptées aux priorités de développement du continent.

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Les deux partenaires ambitionnent d'approfondir leur coopération dans plusieurs domaines prioritaires afin d'accroître l'impact de leurs interventions. Leurs actions communes porteront notamment sur le cofinancement de projets et d'opérations conjointes, la mobilisation de ressources à grande échelle, ainsi que le développement de véhicules et de plateformes d'investissement destinés à soutenir l'investissement productif, l'entrepreneuriat et la création d'emplois.

La coopération sera également, renforcée en matière de partage des connaissances, de développement des capacités institutionnelles et de promotion de solutions visant à consolider la résilience des économies africaines face aux chocs économiques, financiers, climatiques et externes. Cette approche contribuera à appuyer des investissements et des cadres de coopération alignés sur les priorités nationales et régionales.

Les signataires s'engagent en faveur d'un système financier africain inclusif et prévisible dans le cadre de la nouvelle architecture financière africaine pour le développement et réaffirment leur détermination à bâtir un partenariat solide, structurant et orienté vers l'impact, reposant sur la confiance mutuelle, le partage d'expertise et la mobilisation des ressources au service des pays et des populations africaines.