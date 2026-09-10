Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 septembre 2026

revue de presse

Tanzanie : Arusha mobilise l’Afrique pour la santé primaire

La deuxième Conférence internationale sur les soins de santé primaire (IPHCC 2026) réunit, du 9 au 11 septembre à Arusha, des responsables de santé, experts, chercheurs, partenaires au développement et praticiens venus de Tanzanie, d’Afrique et d’autres régions du monde pour réfléchir au renforcement des systèmes de soins de santé primaire.

Organisée au Centre international de conférences d’Arusha (AICC), la rencontre est placée sous le thème : « Vers la couverture sanitaire universelle : renforcer le financement durable de la santé, l’efficacité et l’amélioration de la qualité au sein des soins de santé primaires ».

Les participants doivent notamment examiner les moyens de rendre les soins de santé primaire plus accessibles, efficaces et résilients, dans la perspective de l’objectif de couverture sanitaire universelle à l’horizon 2030. Les échanges portent également sur le financement de la santé, la qualité des services, les ressources humaines, la gouvernance, la santé numérique, la nutrition, la résistance aux antimicrobiens et la préparation aux urgences sanitaires. [Source Apanews]

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Sénégal : Le projet 'One Health' officiellement lancé

Le projet "One Health" ou "Une seule santé" au Sénégal, une approche intégrée, qui met en évidence les liens entre la santé humaine, animale et environnementale dans l'anticipation, la prévention et la riposte face aux épidémies, a été officiellement lancé, mardi, à Dakar, a constaté l'APS.

"Dans un monde où les crises sanitaires sont de plus en plus fréquentes, cette initiative marque un tournant décisif", a notamment déclaré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy. Lors du lancement officiel du projet "One Health", une approche fondée sur la collaboration renforcée entre les services de la santé humaine, la santé animale et environnementale.

Ce projet est soutenu par le Pandemic Found, un mécanisme multilatéral de financement dédié exclusivement au renforcement des capacités critiques en matière de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies (PPR) aux niveaux local, régional et mondial, en mettant l'accent sur les pays à faibles et moyens revenus. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Du coton au vêtement : Le Burkina Faso veut reprendre la main

À Bobo-Dioulasso, le coton burkinabè change de destin. Il sera désormais transformé sur place. Inauguré ce mercredi 9 septembre 2026 à Logofourousso, le complexe industriel TEXFORCES-BF porte une ambition qui dépasse largement la confection d’uniformes : faire du coton un véritable moteur de souveraineté industrielle.

Érigé sur un site de 30 hectares, TEXFORCES-BF rassemble plusieurs maillons de la chaîne textile au même endroit. De la filature à la confection en passant par le tissage-tricotage, la teinture et la finition, l’objectif est clair : transformer davantage de coton produit au Burkina Faso en produits finis fabriqués au Burkina Faso. [Source Afrik.com]

Maroc : Début de la campagne pour les législatives du 23 septembre

La campagne pour les élections législatives du 23 septembre s’ouvre jeudi au Maroc. Près de 16 millions d’électeurs sont appelés à élire les 395 députés de la Chambre des représentants, dans un contexte marqué par les inégalités sociales, le chômage des jeunes et une certaine défiance envers la classe politique.

Les disparités sociales et territoriales devraient s’imposer comme l’un des principaux thèmes de la campagne. Le chômage, particulièrement élevé chez les jeunes, alimente un mécontentement que les récents mouvements de jeunesse et l’afflux de migrants marocains vers l’enclave espagnole de Ceuta ont remis au premier plan.

Les partis tentent de répondre à ces frustrations à coups de promesses sociales et économiques. Mais leur capacité à convaincre une jeunesse peu mobilisée reste incertaine : les 18-24 ans ne représentent que 3% des électeurs inscrits. Dans l’opposition, le Parti de la justice et du développement (PJD), dirigé par l’ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, mise notamment sur la lutte contre la corruption pour tenter de rebondir après son lourd revers de 2021. [Source Africa Radio]

L’Union africaine revendique sa juste place dans le monde et recentre le débat sur les populations

À l’occasion de la Journée de l’Union africaine, célébrée le 9 septembre, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a livré un message sans ambiguïté : l’Afrique ne sollicite pas une place plus grande dans le concert des nations, elle “reconquiert la place qui lui revient de droit”. Une formule qui déplace le débat de la quête de reconnaissance vers celui de la restitution légitime, et qui fixe le ton d’une organisation soucieuse de redéfinir les termes de son positionnement international.

Le dirigeant a toutefois posé une condition essentielle à cette dynamique. Les progrès du continent ne sauraient être évalués “uniquement à l’aune de sa représentation extérieure”, a-t-il averti. Ils doivent aussi et surtout se mesurer à “la qualité de vie de ses populations”.

Cette mise en garde réintroduit le citoyen au cœur de l’équation continentale, là où les discours sur la puissance et l’influence tendent souvent à l’éclipser. Elle traduit une exigence de cohérence entre les ambitions diplomatiques affichées et les réalités sociales vécues. [Source Africa Presse]

Moscou annonce l'ouverture de nouvelles Maisons russes dans huit pays d'Afrique

La Russie étend encore son influence en Afrique. L'agence chargée des centres culturels russes dans le monde a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec des organisations locales déjà installées sur le continent. Huit pays africains sont concernés et verront l'ouverture de Maisons russes.

Huit nouvelles Maisons russes, des centres culturels russes, vont être ouvertes en Afrique. La RDC, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Kenya, Madagascar, Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone devraient bientôt inaugurer ces nouvelles Maisons russes, sur les bases de structures locales existantes, bientôt labellisées et supervisées par Moscou.

Cinq partenariats de ce type avaient déjà été signés en 2024. À cela s'ajoutent les neuf antennes étatiques revendiquées sur le continent par Rossotrudnichestvo, une agence gouvernementale d'influence, placée depuis quatre ans sous sanctions européennes. [Source RFI]

Afrique : L'Angola appelle à une unité africaine plus marquante dans le secteur spatial

Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a plaidé ce mercredi, en France, pour une unité africaine plus marquante dans le secteur spatial, afin d'atteindre les objectifs communs d'autonomie, d'innovation et de développement continental.

Cette position a été défendue lors d'une réunion avec l'Agence spatiale africaine (AFSA) au Grand Palais, à Paris, en marge du Sommet international sur l'espace qui se tient les 9 et 10 septembre, selon un communiqué de presse transmis aujourd'hui à l'ANGOP.

Selon le ministre, l'unité africaine doit se faire sentir, notamment dans le secteur spatial, sous peine de rendre plus difficile la réalisation des objectifs communs du continent. [Source Angola Press Agency]

Nigeria : Un influenceur critique du gouvernement assassiné en pleine campagne présidentielle

Un influenceur nigérian, connu pour ses prises de position politiques critiques envers le gouvernement, a été tué à son domicile dans la ville septentrionale de Kano, ont annoncé, mercredi 9 septembre, sa famille et un groupe de défense des droits humains.

Ibrahim Khalil Dan Shagamu a été retrouvé mort, la gorge tranchée, à son domicile tard mardi par des amis et des voisins, qui avaient escaladé la clôture parce qu’il ne répondait plus depuis lundi quand on frappait à sa porte. Sa mort survient alors que la campagne électorale bat son plein dans le pays le plus peuplé d’Afrique, à l’approche de l’élection présidentielle du 16 janvier. [Source Le Monde Afrique]

Au Kenya, un robot traduit la parole des enseignants en langue des signes

À Nairobi, une démonstration menée dans une école pour élèves sourds illustre les ambitions de ZeroBionic, une start-up kényane cofondée par Norah Kimathi, 22 ans. L’entreprise a conçu une main mécanique capable de convertir directement la voix d’un enseignant en gestes de la langue des signes, afin de faciliter l’apprentissage des élèves sourds aux côtés de leurs camarades entendants.

Selon la Kenya Society for Deaf Children, le Kenya compte environ 300 000 enfants présentant un handicap auditif, mais seuls 20 000 environ étaient scolarisés en 2024. L’accès à l’enseignement constitue ainsi un enjeu majeur, particulièrement dans les matières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques (STEM), où le vocabulaire spécialisé fait souvent défaut en langue des signes. [Source Africanews]

Ouganda : Le prince Edward Rukidi, présentateur télé, est le nouveau roi du royaume du Tooro

Un royaume traditionnel ougandais a choisi mercredi un présentateur de journal télévisé pour succéder au roi Oyo Nyimba, décédé le mois dernier à 34 ans, après avoir été le plus jeune monarque régnant au monde lorsqu'il a pris le trône à 3 ans.

Oyo Nyimba est décédé le 27 août aux États-Unis, où il recevait un traitement contre un cancer.

Bien que l'Ouganda soit une république constitutionnelle, Oyo Nyimba régnait sur le Tooro, dans l'ouest du pays, l'un des anciens royaumes de l'ancienne colonie britannique, qui exerçait une grande influence culturelle et sociale. [Source TRT Afrika]