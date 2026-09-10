Congo-Kinshasa: Les besoins explosent, les financements peinent à suivre

En République démocratique du Congo (RDC), l'ampleur des besoins humanitaires continue de dépasser largement les ressources disponibles. Conflits armés, déplacements de populations, insécurité alimentaire et épidémies mettent des millions de personnes en danger, alors que le financement de la réponse reste très en deçà des besoins.

Dans ce contexte particulièrement difficile, les États-Unis ont annoncé une contribution supplémentaire de 225 millions de dollars au Fonds humanitaire pour la RDC. Selon l'ONU, cette nouvelle enveloppe devrait permettre de soutenir près d'un million de personnes parmi les plus vulnérables.

Cette contribution intervient alors que le Plan de réponse humanitaire révisé pour 2026, évalué à 2,13 milliards de dollars, n'est financé qu'à 49 %. Il manque donc encore 1,08 milliard de dollars pour répondre aux besoins identifiés.

Plus de 300 millions mobilisés depuis juin

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Pour le Coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Damien Mama, le nouvel engagement américain s'inscrit dans une série d'allocations destinées à maintenir la réponse humanitaire dans un environnement de plus en plus contraint.

Une première tranche de 38,3 millions de dollars avait été mobilisée pour faire face à l'urgence provoquée par l'épidémie d'Ebola. Elle a permis de soutenir la riposte, d'adapter les interventions humanitaires en cours et de préserver la continuité des services essentiels dans les zones touchées ou à haut risque.

Une deuxième allocation, de 142 millions de dollars, a ensuite été orientée vers les secteurs accusant les déficits de financement les plus importants. Elle vise notamment à sécuriser les stocks et l'acheminement des produits essentiels, à anticiper les besoins et à maintenir les transferts monétaires lorsque les conditions le permettent.

Une troisième enveloppe de 38,3 millions de dollars cible les besoins critiques qui demeurent insuffisamment couverts après les financements déjà mobilisés.

Ces trois allocations américaines viennent s'ajouter à 40,5 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) et à 36 millions de dollars provenant d'autres contributions au Fonds humanitaire en RDC.

Au total, plus de 300 millions de dollars ont été mobilisés entre juin et septembre pour soutenir la réponse aux besoins humanitaires les plus urgents, notamment ceux liés à l'épidémie d'Ebola.

Une crise aux multiples fronts

La RDC fait face à une crise humanitaire complexe, alimentée notamment par les conflits et les déplacements massifs de populations. L'insécurité alimentaire, les épidémies et l'accès dégradé aux services essentiels viennent encore aggraver la situation.

L'épidémie d'Ebola a ainsi ajouté une nouvelle pression sur un système humanitaire déjà fortement sollicité, obligeant les acteurs à mobiliser rapidement des ressources supplémentaires tout en maintenant les autres interventions vitales.

Pour l'ONU, les financements récemment mobilisés permettront de concentrer les ressources disponibles sur les besoins les plus critiques. Mais ils ne suffisent pas à combler le déficit.

Damien Mama a remercié les bailleurs déjà engagés et appelé ceux qui ne contribuent pas encore à rejoindre cet effort collectif.

« Le succès de ces allocations ne se mesurera pas au volume des ressources engagées, mais aux vies sauvées », a-t-il insisté, appelant à atteindre rapidement et de manière responsable les populations qui en ont le plus besoin.