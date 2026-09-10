Afrique: Le continent ne reçoit que 23 % du financement climatique dont elle a besoin et paie le prix fort pour cela

analyse

Les pays africains se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à renforcer leur capacité à s'adapter aux effets du changement climatique. Ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'Accord de Paris, un traité international juridiquement contraignant adopté en 2015, par lequel les pays se sont engagés à agir pour limiter le réchauffement climatique et à renforcer leur capacité à faire face à ses conséquences.

Pour y parvenir, des milliards de dollars de financement climatique sont nécessaires afin de développer les énergies propres et de rendre l'agriculture, les systèmes d'approvisionnement en eau et les infrastructures résilients au changement climatique.

Mais les financements qui parviennent à l'Afrique restent largement insuffisants. Le continent a reçu en moyenne 43,7 milliards de dollars par an en 2021 et 2022, soit seulement environ 23 % des besoins. L'Afrique a besoin d'environ quatre dollars de financement climatique pour chaque dollar qu'elle reçoit actuellement.

Ces fonds sont également répartis de manière inégale. Les dix pays africains les plus vulnérables au changement climatique ne reçoivent que 11 % du financement climatique du continent, tandis que dix autres en attirent 76 % des financements climatiques privés.

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Les pays africains ont besoin de financements pour l'atténuation (réduire les émissions à l'origine du changement climatique) et l'adaptation (préparer les populations, les économies et les infrastructures aux sécheresses, aux inondations et aux vagues de chaleur extrêmes auxquelles elles seront inévitablement confrontées). Les financements actuels ne couvrent que 18 % des projets d'atténuation prévus et 20 % des coûts d'adaptation.

Je suis économiste spécialisé dans le changement climatique et la gouvernance, et je dispose d'une longue expérience au sein des Nations unies et de l'Union africaine. Je soutiens que si l'Afrique est certes engagée dans l'Accord de Paris, le système financier international empêche en grande partie le continent de le mettre en oeuvre.

Les financements climatiques ont tendance à affluer vers les pays où les investisseurs estiment que leur argent sera à la fois moins exposé aux risques et susceptible de générer des rendements suffisants. Les pays qui ont le plus besoin d'aide reçoivent souvent le moins de financements, car les investisseurs les jugent plus susceptibles de faire défaut sur leurs emprunts ou de générer des rendements insuffisants. Le système rend donc le financement plus coûteux et plus difficile à obtenir pour les pays dont la vulnérabilité accroît les besoins.

L'Afrique doit négocier des financements abordables qui lui permettent de développer ses industries, ses systèmes énergétiques, ses transports, ses villes et ses compétences, et non se contenter de demander davantage d'argent qualifié de « financement climatique ». Le financement climatique ne devrait pas être dissocié du financement du développement.

Des investissements dans l'électricité, les transports, les villes, l'irrigation, les technologies, l'industrie manufacturière et l'éducation sont nécessaires tant pour faire croître les économies que pour protéger les populations contre les effets du changement climatique.

La transition ne sera équitable que si les pays africains transforment leurs minerais et leurs énergies renouvelables en emplois locaux, en produits à plus forte valeur ajoutée et en économies plus solides, plutôt que d'être contraints d'exporter les minerais essentiels qui alimentent la transition énergétique tout en contractant des dettes plus coûteuses pour s'adapter aux dommages climatiques causés par les pays développés.

Promettre de l'argent, ce n'est pas le verser

Les annonces, initiatives, coalitions, feuilles de route, plans de réforme et objectifs en matière de financement climatique se sont multipliés. Mais promettre de l'argent n'est pas la même chose que le verser.

En 2009, les pays développés se sont engagés à fournir chaque année 100 milliards de dollars américains aux pays en développement au titre du financement climatique. Ces fonds devaient être disponibles chaque année à partir de 2020. Or, les calculs ont montré que 2022 était la seule année où plus de 100 milliards de dollars de financement climatique ont atteint les pays en développement. C'était deux ans après la date butoir.

Il y a là une leçon importante à tirer. Le monde s'est félicité d'avoir enfin dépassé un objectif qui avait été négocié 13 ans auparavant et qui était censé avoir été atteint deux ans plus tôt.

Il est également important de comprendre que l'objectif des 100 milliards de dollars n'a jamais été calculé en fonction des besoins réels des pays en développement pour faire face au changement climatique. Il s'agissait d'un chiffre négocié par les gouvernements dans le cadre d'un processus politique.

La promesse suivante majeure en matière de financement climatique a été faite lors des négociations climatiques de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Les gouvernements ont convenu de fournir aux pays en développement au moins 300 milliards de dollars américains par an d'ici 2035. Ils ont également fixé un objectif bien plus ambitieux : porter le financement climatique provenant de toutes les sources à 1 300 milliards de dollars américains par an d'ici 2035.

Mais examinons de plus près la manière dont cette promesse a été formulée :

l'objectif garanti est de 300 milliards de dollars américains par an

l'échéance est encore dans dix ans

les fonds peuvent provenir d'une « grande variété de sources »

l'objectif bien plus ambitieux de 1 300 milliards de dollars américains dépend des contributions de tous. Cela inclut les gouvernements, les investisseurs privés, les institutions financières internationales et les sources alternatives.

Plus le montant annoncé augmente, moins il est clair qui est chargé de fournir ces fonds.

Les annonces relatives au financement climatique ne correspondent pas aux fonds que les pays peuvent réellement dépenser. Les engagements sont des promesses, les engagements financiers constituent des obligations formelles de fournir des fonds et seuls les décaissements correspondent à des paiements effectifs.

Les prêts ne sont pas des subventions, les financements privés ne sont pas des fonds publics, et une promesse de 1 000 milliards de dollars n'apparaît pas comme par enchantement dans les budgets africains.

Par exemple, l'Initiative de Bridgetown de 2022 a aidé les banques internationales de développement à créer environ 400 milliards de dollars de capacité de prêt supplémentaire sur dix ans. Cependant, cette somme doit servir à de nombreux pays, et pas seulement à ceux d'Afrique. Les gouvernements et les institutions financières sont désormais passés maîtres dans l'art de concevoir des plans visant à mobiliser des milliers de milliards. Mais ces milliers de milliards eux-mêmes restent insaisissables.

Le coût de l'argent

Le montant du financement climatique n'est pas le seul enjeu. Son coût compte également. Le financement de grands projets éoliens et solaires coûte au moins deux à trois fois plus cher en Afrique que dans les économies avancées et en Chine. Cela s'explique notamment par des coûts d'emprunt plus élevés et par les rendements plus élevés exigés par les investisseurs.

Les projets d'énergie renouvelable nécessitant d'importants investissements initiaux, un financement onéreux fait grimper le prix de l'électricité. Une réduction des coûts moyens de financement d'un point de pourcentage permettrait de réduire les coûts de production éolienne et solaire d'au moins 8 %.

Les négociations sur le climat doivent donc aborder les questions des taux d'intérêt, des garanties, des risques de change et des coûts supplémentaires facturés lorsque les prêteurs considèrent certains pays comme risqués.

L'Afrique représente environ 20 % de la population mondiale, mais ne bénéficie que de moins de 3 % des dépenses énergétiques mondiales. Elle ne manque pas d'ensoleillement exploitable. Ce qui lui manque, c'est un capital abordable.

Les pays les plus exposés aux catastrophes climatiques sont également considérés comme plus risqués pour l'octroi de prêts, ce qui les oblige à payer plus cher pour le financement climatique. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas investir suffisamment dans la construction d'infrastructures capables de résister aux catastrophes climatiques. Lorsque ces catastrophes surviennent, les pays africains risquent de devoir payer encore plus cher les prêts qu'ils contractent pour réparer les dégâts.

L'Afrique doit développer des technologies vertes

La diplomatie climatique est devenue plus difficile, car la politique climatique est désormais étroitement liée à la concurrence industrielle et géopolitique. Les pays riches subventionnent leurs propres industries des batteries, des véhicules électriques, de l'hydrogène et des énergies renouvelables. Or, on demande aux pays africains d'attirer des investisseurs privés s'ils souhaitent développer ces industries.

L'Afrique détient environ 30 %, des réserves mondiales de minéraux critiques, dont 19 % de celles nécessaires aux véhicules électriques. L'Afrique participe donc déjà à la transition juste vers l'énergie verte. La question est simplement de savoir à quel niveau de la chaîne de valeur le continent s'inscrit : en tant qu'exportateur de matières premières comme le lithium et le cobalt, ou en tant que fabricant de batteries et d'autres produits verts.

Si l'Afrique fournit les minéraux tandis que la fabrication, la technologie et les emplois hautement productifs restent ailleurs, la transition verte ne fera que reproduire les anciennes inégalités économiques. Les négociations africaines sur le climat doivent donc se concentrer non seulement sur le financement, mais aussi sur le développement des industries, des compétences et de la puissance économique africaines.

Ce qui doit se passer ensuite

Je ne suis pas convaincu que le « financement climatique » soit le bon concept directeur pour l'Afrique. Il sépare ce qui constitue fondamentalement un seul et même défi de développement. L'Afrique a besoin de systèmes énergétiques, de réseaux électriques, de transports, de villes résilientes, d'irrigation, d'infrastructures numériques, de capacités de fabrication et de capital humain.

Ensemble, ces investissements déterminent le développement, la résilience, la productivité, l'industrialisation et les futures émissions du continent. Qualifier certains d'« environnementaux » et d'autres de « de développement » peut avoir du sens pour les institutions financières internationales. Cela en a beaucoup moins du point de vue de la transformation structurelle de l'Afrique.

L'Afrique n'a reçu que 23 % du financement climatique dont elle a besoin et attire moins de 3 % des investissements mondiaux dans le secteur de l'énergie, alors qu'elle représente environ un cinquième de la population mondiale. Cela révèle un problème plus vaste que le simple déficit de financement climatique.

Au lieu de nous demander sans cesse comment l'Afrique peut devenir plus attractive pour les capitaux internationaux, nous devrions nous demander pourquoi le capital est le plus cher là où les besoins en matière de développement et de lutte contre le changement climatique sont les plus grands.

La justice climatique ne se mesure pas à la quantité d'argent qualifiée de « financement climatique », mais à la capacité de cet argent à être accessible à un coût raisonnable et à aider l'Afrique à produire, à commercer et à bâtir sa propre économie productive. Sinon, la transition juste ne sera rien d'autre que l'ancienne division internationale du travail alimentée par les énergies renouvelables.

La diplomatie climatique africaine devrait donc tirer parti de la transition mondiale pour redéfinir les conditions selon lesquelles le continent finance, produit, commerce et se transforme.

Ceci est un extrait de la conférence du vice-chancelier que l'auteur a donnée à l'université du Witwatersrand le 2 septembre 2026.

Carlos Lopes, Professor at the Nelson Mandela School of Public Governance, University of Cape Town