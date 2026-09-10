Tunisie: Jusqu'à 70 mm de pluie attendus, la Protection civile appelle à la vigilance à jendouba

La direction régionale de la Protection civile de Jendouba a appelé les citoyens à la plus grande vigilance face aux perturbations météorologiques attendues à partir de l'après-midi du jeudi 10 septembre 2026, avec des pluies temporairement orageuses pouvant être localement fortes et atteindre 70 millimètres dans le gouvernorat de Jendouba.

Selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM), ces précipitations pourraient être accompagnées localement de chutes de grêle, ainsi que de vents forts lors du passage des cellules orageuses, faisant craindre notamment des ruissellements importants et des montées des eaux dans certaines zones.

Dans un communiqué de mise en garde, la Protection civile recommande aux habitants, en particulier ceux installés dans les zones basses, de s'éloigner des berges des oueds et des endroits susceptibles de connaître des ruissellements, et d'éviter absolument de tenter de traverser les cours d'eau, même lorsque leur niveau semble faible.

Les personnes vivant dans des zones exposées ou dans des habitations mobiles, notamment les tentes, sont également appelées à rejoindre, dans la mesure du possible, des lieux plus élevés et sécurisés.

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Dans nos archives Gabès étouffée par la pollution : le député Thamer Mezhoud appelle à un plan d'urgenceLa Protection civile recommande par ailleurs de vérifier le bon fonctionnement des canaux d'évacuation des eaux pluviales autour des habitations et des commerces afin de prévenir les accumulations d'eau et les infiltrations.

Face aux vents forts susceptibles d'accompagner les orages, les citoyens sont également invités à sécuriser les objets pouvant être emportés, notamment les panneaux et enseignes publicitaires. Il est en outre déconseillé de stationner les véhicules sous les arbres, en raison du risque de chute de branches ou d'arbres.

La Protection civile appelle aussi à éviter tout contact avec les poteaux et installations électriques pendant et après les épisodes pluvieux, compte tenu du risque d'électrocution.

Les autorités recommandent enfin de suivre régulièrement l'évolution de la situation météorologique à travers les bulletins officiels et de respecter les consignes émises par les services compétents.

En cas d'urgence, les citoyens peuvent contacter la Protection civile au 198.