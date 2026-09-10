Angola: Un journaliste de l'ANGOP remporte un prix à Bié pour la deuxième fois consécutive

8 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LB/PLB/DK/SB

Le journaliste de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), Valentino Yequenha, a remporté mardi, à Bié, pour la deuxième fois consécutive, le Prix provincial du journalisme dans la catégorie Presse.

Le journaliste était en lice avec une interview intitulée « Verônica Leopardo surmonte les préjugés et devient la première femme conductrice de train de LAR ».

Ce reportage, réalisé dans le cadre de la campagne de mars/Journée internationale des femmes, retrace le parcours professionnel d'une jeune femme qui a réussi dans le monde de la conduite de trains pour la compagnie ferroviaire Lobito Atlantic Railway (LAR), concessionnaire chargé de la mise en oeuvre du projet international du Corridor de Lobito.

Avec plus de 700 points, Valentino Yequenha a devancé les cinq autres concurrents de sa catégorie, deux de l'ANGOP et trois d'Edições Novembro.

Il a reçu un trophée, un diplôme et un chèque de deux millions de kwanzas.

L'année dernière, la journaliste professionnelle a remporté le prix avec un reportage intitulé « Le journalisme à Bié : une présence féminine remarquable ».

Lire l'article original sur ANGOP.

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